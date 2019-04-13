Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3Газета.Ru 14:26

Ахмат — Локомотив
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Милад Мохаммади
36′
45′+2′
Федор Смолов
Раванелли
47′
52′
Гжегож Крыховяк
57′
Алексей Миранчук
65′
Джефферсон Фарфан
Милад Мохаммади
Одисе Роши
70′
Раванелли
81′
82′
Бенедикт Хеведес
Раванелли
Бернард Бериша
85′
Беким Балай
Аблай Мбенг
85′
86′
Дмитрий Баринов
87′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
90′+1′
Мануэл Фернандеш
Брайан Идову
90′+3′
Джефферсон Фарфан
Роман Тугарев
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "железнодорожников". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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