Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3Газета.Ru 14:26
Милад Мохаммади
|36′
|45′+2′
Федор Смолов
Раванелли
|47′
|52′
Гжегож Крыховяк
|57′
Алексей Миранчук
|65′
Джефферсон Фарфан
Милад Мохаммади
Одисе Роши
|70′
Раванелли
|81′
|82′
Бенедикт Хеведес
Раванелли
Бернард Бериша
|85′
Беким Балай
Аблай Мбенг
|85′
|86′
Дмитрий Баринов
|87′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
|90′+1′
Мануэл Фернандеш
Брайан Идову
|90′+3′
Джефферсон Фарфан
Роман Тугарев
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
21
Роши
77
Бериша
19
Иванов
8
Шиманский
11
Силва
17
Мбенг
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
7
Крыховяк
3
Идову
67
Тугарев
96
Жемалетдинов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "железнодорожников". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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