Футбол
Ахмат — Крылья Советов 2:1 (Перерыв)Матч ТВ 09:31
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Аблай Мбенг
|3′
Аблай Мбенг
|42′
|44′
Тарас Бурлак
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
8
Шиманский
23
Швец
11
Силва
17
Мбенг
2 ×
19
Иванов
1
Рыжиков
49
Шишкин
90
Бурлак
18
Рохель
39
Денисов
31
Ткачук
13
Рабиу
91
Яковлев
40
Тимофеев
70
Зиньковский
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед матчем 28-го тура РПЛ с «Ахматом» рассказал о кадровых проблемах.
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