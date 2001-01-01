Футбол
Миодраг Божович: «„Крылья“ пропустили из-за потери концентрации»Спорт-Экспресс 11:45
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Аблай Мбенг
|3′
Аблай Мбенг
|42′
|44′
Тарас Бурлак
Исмаэл Силва
Одисе Роши
|46′
Антон Швец
|55′
|55′
Агустин Рохель
Дамиан Шиманский
Бернард Бериша
|64′
|68′
Роман Шишкин
Георгий Зотов
Аблай Мбенг
Беким Балай
|72′
|76′
Павел Яковлев
Пол Антон
|77′
Денис Ткачук
|85′
Мохаммед Рабиу
|90′+2′
Тарас Бурлак
Олег Иванов
|90′+3′
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
77
Бериша
23
Швец
21
Роши
18
Балай
19
Иванов
1
Рыжиков
15
Зотов
90
Бурлак
18
Рохель
39
Денисов
31
Ткачук
13
Рабиу
28
Антон
40
Тимофеев
70
Зиньковский
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение от "Ахмата" в матче 28-го тура РПЛ (1:2). - Игра была открытая, было много моментов и у "Ахмата", и у нас, - сказал Божович в эфире "Матч премьер".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Общество
Весы могут изменить жизнь, а перед Козерогами открываются новые перспективы. Гороскоп на 12 мая
ТЕЛЕЦ Сегодня время для экспериментов, вы отлично можете подстраиваться под обстоятельства.
Обновлено в 07:31
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Обновлено в 10:44
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Общество
Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Сурков поздравил Пушилина и жителей ДНР с Днем республики
Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина и всех жителей ДНР с Днем республики.
Обновлено в 10:43
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Космос
Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду
Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала не допускать его к ребенку
Экс-супруга отца герцогини Сассекской Рослин считает его «ужасным» родителем.
Обновлено в 02:43
Политика
Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане
Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.
Обновлено в 08:46
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Технологии
В Иркутске создали программу для поиска информации об участниках ВОВ
Иркутские IT-специалисты создали программу "Лица Победы".
Обновлено в 06:25
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Обновлено в 11:33
Энергетика
В Белоруссии в двенадцатый раз в этом году подорожает бензин
С начала года стоимость сырья выросла на 18%, а бензин — на 7%.
Обновлено в 11:30
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Дагестане сель повредил более ста домов
Более 100 домов получили повреждения в результате дождя с градом и схода селя в четырех селах Гумбетовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Обновлено в 08:40
Спорт
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Футбол
Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне
Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца
В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Культура
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Космос
В Антарктиде раскрыта одна из самых интригующих загадок, связанных с НЛО
Загадочное явление было зафиксировано еще в 70- годы прошлого века с помощью появившихся тогда спутниковых снимков.
Обновлено вчера в 14:44