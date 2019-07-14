Футбол

Ахмат — Краснодар 1:0 (2-й тайм)Газета.Ru 15:35

Ахмат — Краснодар
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
Новичок "Ахмата" Денис Глушаков пропускает матч с "Краснодаром" из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер". Команды встречаются в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Рашид Рахимов
У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре.
— Рашид Рахимов, футболистРИА Новости 14:54

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