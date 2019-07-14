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Новичок "Ахмата" Денис Глушаков пропускает матч с "Краснодаром" из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер". Команды встречаются в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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