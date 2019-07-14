Футбол
Ахмат — Краснодар 1:0 (2-й тайм)Газета.Ru 15:35
|9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
|28′
Зоран Нижич
|33′
Евгений Харин
|36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
|46′
|56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
8
Шиманский
59
Харин
77
Бериша
23
Швец
11
Силва
19
Иванов
17
Мбенг
39
Сафонов
6
Рамирес
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
14
Ольссон
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
21
Намли
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Новичок "Ахмата" Денис Глушаков пропускает матч с "Краснодаром" из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер". Команды встречаются в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре.
— Рашид Рахимов, футболистРИА Новости 14:54
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