Футбол

Ахмат — Краснодар 1:0Евро-футбол.ру вчера в 14:21

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков не попал в заявку команды на матч первого тура Премьер-лиги против "Краснодара". В интервью телеканалу "Матч Премьер" наставник грозненцев Рашид Рахимов сообщил, что Глушаков на тренировке получил небольшую травму.
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