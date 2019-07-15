Стало известно, почему 32-летний хавбек Денис Глушаков не попал в заявку «Ахмата» на поединок стартового тура РПЛ. У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке, — сказал в комментарии для «Матч ТВ» наставник «Ахмата» Рашид Рахимов.

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Авто Внедорожник-лимузин Cadillac Escalade ESV продадут на аукционе На аукционе Mecum Auction, который пройдет с 15 по 17 августа, будет продан уникальный американский внедорожник Cadillac Escalade ESV, который был доработан компанией Lexani Motors.

Здоровье На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года Более 56 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли от осложнений, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Политика В Госдуме оценили продление Украиной запрета на ввоз товаров из России Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Шоу-бизнес Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.

Происшествия В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.

Футбол Локомотив — Рубин 1:1 Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Армия и оружие Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51» Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.

Музыка Бона вместо Катамадзе — фестиваль ZAVTRA нашел нового хедлайнера Вместо Нино Катамадзе с полноценным концертом выступит обладатель премии «Грэмми», виртуозный джазовый бас-гитарист Ричард Бона.

Футбол Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак» Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта.

Происшествия Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.

Политика Захарова назвала дело против Вышинского абсурдом Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что на Украине всем, «кроме крайних националистов», понятно, что дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является абсурдом.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.

Происшествия Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.

Игры GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.

Здоровье Названы три продукта, провоцирующие образование тромбов Врачи назвали три продукта, способствующие образованию сгустков крови в кровеносных сосудах.

Армия и оружие В Германии обвинили Эрдогана в трусости Гучкер пояснил, что теперь Эрдоган думает в первую очередь о собственной защите, в том числе и от американских высокотехнологичных самолетов.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.

Политика Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3% Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.

Финансы Рубль ждет обвал, сообщает Bloomberg Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение.