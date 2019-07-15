Футбол
Ахмат — Краснодар 1:0Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:59
|9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
|28′
Зоран Нижич
|33′
Евгений Харин
|36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
|46′
|56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
|69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|72′
Руслан Камболов
|74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
|82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
|84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
|87′
|90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
|90′+4′
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
8
Шиманский
59
Харин
77
Бериша
23
Швец
21
Роши
19
Иванов
18
Понсе
39
Сафонов
6
Рамирес
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
17
Игнатьев
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Стало известно, почему 32-летний хавбек Денис Глушаков не попал в заявку «Ахмата» на поединок стартового тура РПЛ. У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке, — сказал в комментарии для «Матч ТВ» наставник «Ахмата» Рашид Рахимов.
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