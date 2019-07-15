Футбол

Ахмат — Краснодар 1:0Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:59

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
Стало известно, почему 32-летний хавбек Денис Глушаков не попал в заявку «Ахмата» на поединок стартового тура РПЛ. У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке, — сказал в комментарии для «Матч ТВ» наставник «Ахмата» Рашид Рахимов.
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