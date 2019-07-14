Новичок "Ахмата" Денис Глушаков пропускает матч с "Краснодаром" из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер". Команды встречаются в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.

Авто За пять лет рост средних цен на новые автомобили превысил 60% За последние 5 лет средние цены на новые автомобили в России выросли более чем 60%.

Наука На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.

Происшествия Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.

Политика Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете «Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

Экономика Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки Как изменились цены На 10-20% стоимость полиса автогражданки упала в Магаданской области (на 740 руб.), Еврейской автономной области (на 456 руб.), в Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской области (на 465 руб.) и Чукотском автономном округе (на 376 руб.), следует из данных автоматизированной информационной системы (АИС) РСА.

Общество Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.

Общество Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.

Шоу-бизнес Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.

Происшествия В подмосковном Жуковском пятеро погибли при пожаре в частном доме Трое детей и две женщины погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, передают в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.

Общество Мавзолей Ленина закроют для посещения до 25 июля "В связи с подготовкой и проведением на Красной площади мероприятий, посвященных Международному Дню Бокса, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 15 по 25 июля 2019 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Экономика Экономика Китая недосчиталась роста Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальные показатели ВВП демонстрируют худший результат с 1992 года.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Политика Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня Кирилл Вышинский, руководитель РИА "Новости Украина", может быть освобожден из-под стражи уже сегодня, 15 июля, заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Политика Путин призвал дать четкое понятие семейному бизнесу для его поддержки Президент России Владимир Путин заявил, что следует ввести четкое определение «семейный бизнес» для того, чтобы власти могли оказывать ему поддержку.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Общество Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

Политика Грузинский депутат обвинил Саакашвили в организации акций против РФ Депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов" Георгий Ломия назвал провокацию против российского делегата Сергея Гаврилова и выходку ведущего "Рустави 2" Георгия Габунии звеньями одной цепи.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.