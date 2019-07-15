Футбол

Ахмат — Краснодар 1:0Sport.ru вчера в 14:29

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
Главный тренер грозненцев Рашид Рахимов сообщил, что Глушаков не был включён в заявку из-за травмы. По словам Рахимова, повреждение полузащитник получил на тренировке. Матч "Ахмат" - "Краснодар" начнётся в 21:30 по московскому времени.
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Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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