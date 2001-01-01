Футбол
Ахмат - Спартак: где смотреть матчЕвро-футбол.ру 02:20
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев
В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:12
Общество
Похолодание придет в Москву в начале апреля
В первые дни апреля в московский регион придет похолодание, причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено в 10:04
Футбол
Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате Испании
Каталонское дерби в рамках 29-го тура чемпионата Испании завершилось домашней победой «Барселоны» над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Лионель Месси.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в Черном море, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 09:13
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
Обновлено в 13:24
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар
Обновлено в 12:23
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол
«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дубли
"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2).
Обновлено в 14:20
Кино
Рома Зверь стал открытием года премии «Ника»
Обновлено в 13:49
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
Обновлено в 11:32
Здоровье
Минздрав Украины посоветовал членам ЦИК чистить зубы и приседать
Ранее глава Минздрава Украины рассказала украинцам, как защитить психику во время выборов. На счету Ульяны Супрун десятки подобных советов.
Обновлено в 12:14
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Авто
Hyundai ожидает увеличения кредитных продаж благодаря госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»
Компания «Хендэ Мотор СНГ» ожидает, что количество кредитных заявок и выданных кредитов в период действия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» вырастает в среднем на 25%.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери
Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
Обновлено в 13:50
Футбол
Валерий Карпин: «Второй тайм был одним из лучших за все время»
Обновлено в 14:31
Транспорт
Московские дороги после зимы помоют шампунем
Обновлено в 10:05
Авто
История создания автомобилей с автономным управлением
Обновлено в 11:10
Политика
Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США
В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено в 13:18
Автоспорт
Грожан потеряет три позиции на старте «Гран-при Бахрейна»
Обновлено в 14:39
Общество
В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам
Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Общество
Кремль погрузился во тьму в «Час Земли»
На один час с 20:30 подсветку погасили в Кремле и на Красной площади. Также к акции присоединились около 2,2 тыс. московских зданий.
Обновлено в 14:35