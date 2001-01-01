Футбол

Ахмат - Спартак: где смотреть матчЕвро-футбол.ру 02:20

В 16:30 начнется телепоказ игры на "Матч Премьер".
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Ростов - Урал: где смотреть матч

Евро-футбол.ру02:25
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Происшествия

В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев

В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:12
Общество

Похолодание придет в Москву в начале апреля

В первые дни апреля в московский регион придет похолодание, причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено в 10:04
Футбол

Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате Испании

Каталонское дерби в рамках 29-го тура чемпионата Испании завершилось домашней победой «Барселоны» над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Лионель Месси.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в Черном море, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 09:13
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
Обновлено в 13:24
Политика

Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ

Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар

Обновлено в 12:23
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дубли

"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2).
Обновлено в 14:20
Кино

Рома Зверь стал открытием года премии «Ника»

Обновлено в 13:49
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

Обновлено в 10:07
Происшествия

Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован

Обновлено в 11:32
Здоровье

Минздрав Украины посоветовал членам ЦИК чистить зубы и приседать

Ранее глава Минздрава Украины рассказала украинцам, как защитить психику во время выборов. На счету Ульяны Супрун десятки подобных советов.
Обновлено в 12:14
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве и наследовании

Обновлено в 00:29
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Авто

Hyundai ожидает увеличения кредитных продаж благодаря госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

Компания «Хендэ Мотор СНГ» ожидает, что количество кредитных заявок и выданных кредитов в период действия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» вырастает в среднем на 25%.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
Обновлено в 13:50
Футбол

Валерий Карпин: «Второй тайм был одним из лучших за все время»

Обновлено в 14:31
Транспорт

Московские дороги после зимы помоют шампунем

Обновлено в 10:05
Авто

История создания автомобилей с автономным управлением

Обновлено в 11:10
Авто

Знаменитый певец Адам Левин продает Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Обновлено в 11:58
Политика

Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США

В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено в 13:18
Автоспорт

Грожан потеряет три позиции на старте «Гран-при Бахрейна»

Обновлено в 14:39
Общество

В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам

Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Спорт

Александр Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Обновлено в 08:23
Общество

Кремль погрузился во тьму в «Час Земли»

На один час с 20:30 подсветку погасили в Кремле и на Красной площади. Также к акции присоединились около 2,2 тыс. московских зданий.
Обновлено в 14:35
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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