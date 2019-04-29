Происшествия
Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили после гибели пилотовИзвестия вчера в 23:55
Акцию «Эскадрилья героев», которую планировали провести в Хабаровске 9 мая, отменили из-за гибели начальника аэродрома «Калинка» и организатора мероприятия Владимира Лвешина. Об этом сообщается на сайте посадочной площадки.
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Акцию «Эскадрилья Героев» в Хабаровске отменили из-за авиакатастрофы
Хабаровский край сегоднявчера в 22:45
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Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Культура
Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 09:58
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Теннис
Медведев опустился на шестую строчку в чемпионской гонке ATP
Россиянин Даниил Медведев опустился на шестое место в обновленной версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 01:46
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Эрдоган предоставил охранников для отдыхающего Зеленского в Турции
Обновлено вчера в 21:17
Шоу-бизнес
«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь — неправильно»: Нагиев резко высказался об итогах «Голоса»
«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь – неправильно», – заявил Нагиев.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Елена Летучая удивила занятиями отца
Сегодня, в день Воскресения Христова, телеведущая передала своим подписчикам поздравления от него.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Каждый пятый житель Бурятии зарабатывает меньше прожиточного минимума
В 2017 году в Иркутской области 20 процентов жителей зарабатывало меньше прожиточного минимума, в Бурятии — 18,5 процентов, в Забайкалье — 21,4 процента.
Обновлено вчера в 21:47
Космос
Модернизация «Гагаринского старта» задерживается из-за ОАЭ
ОАЭ до сих пор не согласились вложить средства в модернизацию «Гагаринского старта» космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей «Союз-2».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов
Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Экономика
ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья
Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья.
Обновлено вчера в 19:43
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре нашли чемодан с останками жертв маньяка
Обновлено вчера в 13:11
Общество
В Хабаровске в минувшие выходные зарегистрировали почти 60 пожаров
После открытия навигации по дачным маршрутам в Хабаровске зарегистрировано 56 пожаров, большая часть из которых произошла на островах, где располагаются дачи, сообщает мэрия Хабаровска.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Большинство россиян не следили за выборами на Украине
Большинство граждан России (67%) не интересовались ходом президентских выборов на Украине и вовсе не следили за ними или следили поверхностно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено вчера в 06:55