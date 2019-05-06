Политика

Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и КазахстанеРусская Планета 09:32

Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк». В Беларуси вместо шествия 9 мая предложили организовать акцию «Беларусь помнит».
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Дмитрий Песков
Безусловно, мы внимательно следим за этой информацией. Не всегда понятно, на чем конкретно основаны решения по отказу в проведении акций. Не хотелось бы поспешных выводов делать. Но, повторяю, мы очень внимательно за этим следим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 06:00

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