Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и КазахстанеРусская Планета 09:32

Безусловно, мы внимательно следим за этой информацией. Не всегда понятно, на чем конкретно основаны решения по отказу в проведении акций. Не хотелось бы поспешных выводов делать. Но, повторяю, мы очень внимательно за этим следим.

Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк». В Беларуси вместо шествия 9 мая предложили организовать акцию «Беларусь помнит».

Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане

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