Навального задержали на акции в центре МосквыРБК 06:09

В столичном ГУ МВД сообщили, что в ходе не согласованной мэрией акции в центре Москвы задержано более 200 человек. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» заявляет о задержании более чем 400 человек. Акция началась в Москве в 12:00 мск.

Навального задержали на акции в центре Москвы

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