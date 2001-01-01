Политика
Акция против ограничений в интернете согласована властями МосквыИнтерфакс - Россия 07 марта в 02:02
Interfax-Russia.ru - Власти Москвы согласовали заявку активистов на митинг против ограничений в интернете, запланированный на 10 марта на проспекте Академика Сахарова, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
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