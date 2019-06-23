Акция протеста в Тбилиси завершиласьИзвестия вчера в 20:26

В Тбилиси завершилась акция протеста. Демонстранты провели шествие к зданию офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает Imedi News.

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Экономика Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.

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