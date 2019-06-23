Политика
Акция протеста в Тбилиси завершиласьИзвестия 20:26
В Тбилиси завершилась акция протеста. Демонстранты провели шествие к зданию офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает Imedi News.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Ашберн
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Обновлено в 20:16
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Здоровье
Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?
В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Футбол
«Тоттенхэм» планирует обменять Эриксена на Асенсио
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.
Обновлено в 17:44
Политика
7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому
Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Кино
Акула-убийца из «Челюстей» ожила
Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Удмуртии вандалы повредили около 40 могил
Полиция Удмуртии начала проверку по факту осквернения захоронений. На кладбище в селе Красногорское вандалы повредили около 40 могил.
Обновлено в 12:49
Экономика
Газпромбанк профинансирует создание 45 га новых теплиц в Башкирии
После ввода проекта в эксплуатацию по окончании всех трех этапов современные теплицы обеспечат производство 35 тысяч тонн сельхозпродукции в год и создание сотен новых рабочих мест.
Обновлено в 08:09
Политика
Путин не планирует отдавать Курилы
Обновлено в 05:09
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Наука
Эксперты раскрыли технологию создания вкуса свежей клубники
Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".
Обновлено в 21:11
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Космос
У колец Урана определили температуру и плотность
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault
Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
Культура
Никки Минаж выходит замуж
Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42