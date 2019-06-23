Политика

Акция протеста в Тбилиси завершиласьИзвестия 20:26

В Тбилиси завершилась акция протеста. Демонстранты провели шествие к зданию офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает Imedi News.
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Митингующие в Тбилиси завершили акцию протеста шествием

РБК19:28

Митингующие в Тбилиси расходятся, но обещали вернуться

Sputnik Грузия18:03

Митингующие в Тбилиси завершили субботнюю акцию протеста

Коммерсантъ18:12

В Тбилиси вечером началась новая акция протеста

Эхо Москвы18:07

В Грузии участники митинга двинулись к офису правящей партии

Вести.Ru17:09

Митингующие в Тбилиси пообещали продолжить «мирную акцию» у парламента

ТАСС17:49

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Известия20:26
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Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Обновлено в 20:16
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Тоттенхэм» планирует обменять Эриксена на Асенсио

Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.
Обновлено в 17:44
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому

Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Кино

Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие

Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду

Обновлено в 17:04
Происшествия

Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»

Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В Удмуртии вандалы повредили около 40 могил

Полиция Удмуртии начала проверку по факту осквернения захоронений. На кладбище в селе Красногорское вандалы повредили около 40 могил.
Обновлено в 12:49
Экономика

Газпромбанк профинансирует создание 45 га новых теплиц в Башкирии

После ввода проекта в эксплуатацию по окончании всех трех этапов современные теплицы обеспечат производство 35 тысяч тонн сельхозпродукции в год и создание сотен новых рабочих мест.
Обновлено в 08:09
Политика

Путин не планирует отдавать Курилы

Обновлено в 05:09
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Стало известно об атаках на три американских беспилотника в Сирии

Обновлено в 01:42
Наука

Эксперты раскрыли технологию создания вкуса свежей клубники

Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".
Обновлено в 21:11
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Космос

У колец Урана определили температуру и плотность

Обновлено вчера в 14:52
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
Культура

Никки Минаж выходит замуж

Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
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Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
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