Политика
Акция протеста в Тбилиси завершиласьИзвестия 20:26
В Тбилиси завершилась акция протеста. Демонстранты провели шествие к зданию офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает Imedi News.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:32, Вашингтон
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Авто
Nissan создал электрический фургон для мороженого
Концептуальный фургон для мороженого создан и выпущен в честь «Дня чистого воздуха» в Великобритании Японская компания Nissan вместе с шотландским производителем мороженого Mackie’s of Scotland разработала и выпустила электрический фургон, чтобы наглядно показать, как можно избавиться от необходимости использования нефтепродуктов на всех этапах производства и доставки мороженого.
Обновлено в 04:59
Хоккей
В третьем раунде драфта НХЛ были выбраны четверо российских игроков
Четверо российских хоккеистов были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ.
Обновлено в 17:26
Экономика
Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда
Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Спорт
Россия обыграла Болгарию в Лиге наций
В матче предварительного турнира мужской Лиги наций по волейболу сборная России обыграла команду Болгарии (3:0). Сборная России набрала 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 12:03
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Авто
Гранта без гарантий
Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Культура
В парке «Зарядье» выступит Василий Лановой
22 июня (суббота) в парке «Зарядье» пройдет первый фестиваль экранизаций «ЧИТКА». Площадкой станет сцена Большого амфитеатра.
Обновлено вчера в 02:40
Здоровье
Елена Малышева назвала самую лучшую диету
Обновлено в 14:11
Политика
Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
Обновлено в 23:19
Здоровье
Современная технология позволяет сахалинцам вернуть зубы за один день
Еще совсем недавно полную потерю зубов можно было исправить относительно доступной вставной челюстью или же дорогостоящими имплантатами.
Обновлено в 19:00
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание
В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 22:24
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Гаджеты
Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц
Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено в 11:25
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32