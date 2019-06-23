Политика
Акция протеста в Тбилиси завершиласьИзвестия вчера в 20:26
В Тбилиси завершилась акция протеста. Демонстранты провели шествие к зданию офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает Imedi News.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:04, Вашингтон
Культура
«Не готовлю, клянусь»: Королева удивила публику неожиданным признанием
Шоумен спросил у Королевой, готовит ли она своему мужу, на что получил неожиданный ответ.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества
Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную
Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.
Обновлено в 03:40
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.
Обновлено в 02:47
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Опубликовано видео эффектного поворота новейшего «Тигр Next»
В сети опубликовано короткое видео с новейшим российским бронеавтомобилем «Тигр Next».
Обновлено вчера в 05:51
Общество
Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя
Обновлено в 03:19
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек
В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Футбол
Торрес объяснил свое решение завершить карьеру
35-летний испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил, почему он решил завершить карьеру. У меня высокие требования к себе.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров усыпал Алену Рапунцель розами
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров пытается снова восстановить отношения с матерью своего четырехмесячного сына Богдана Аленой Рапунцель.
Обновлено в 02:32
Политика
Путин не намерен отдавать Курилы
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Без маски: Виктория Толстоганова отказалась от макияжа
Актриса не стесняется публиковать снимки без макияжа и ретуши. На таких фотографиях 47-летняя звезда выглядит ухоженной и моложавой.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Общество
В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова
Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.
Обновлено в 03:25
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Общество
В Заполярье наступающие пески угрожают деревне Кузомень
Жили здесь около 800 человек, сегодня деревни с таким количеством населения на Терском берегу не найдешь.
Обновлено в 03:14
Музыка
Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате
Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Футбол
«Сказал президенту клуба: «Мне ваши деньги не нужны, но имя свое пачкать не дам». Интервью с экс-вратарем «Алании» и «Спартака»
Стипе Плетикоса (слева) / Фото: © РИА Новости / Антон Денисов — Одно из ваших спартаковских интервью называлось: "Карпин сказал, кто сильнее, тот и будет играть".
Обновлено в 02:00
Общество
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48