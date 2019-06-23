Акция протеста в Тбилиси завершиласьИзвестия вчера в 20:26

В Тбилиси завершилась акция протеста. Демонстранты провели шествие к зданию офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает Imedi News.

Культура «Не готовлю, клянусь»: Королева удивила публику неожиданным признанием Шоумен спросил у Королевой, готовит ли она своему мужу, на что получил неожиданный ответ.

Происшествия Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.

Армия и оружие Украинский полковник до смерти избил подчиненную Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Политика В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.

Происшествия В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Футбол Торрес объяснил свое решение завершить карьеру 35-летний испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил, почему он решил завершить карьеру. У меня высокие требования к себе.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Илья Яббаров усыпал Алену Рапунцель розами Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров пытается снова восстановить отношения с матерью своего четырехмесячного сына Богдана Аленой Рапунцель.

Шоу-бизнес Без маски: Виктория Толстоганова отказалась от макияжа Актриса не стесняется публиковать снимки без макияжа и ретуши. На таких фотографиях 47-летняя звезда выглядит ухоженной и моложавой.

Армия и оружие WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.

Происшествия 400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.

Общество В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.

Общество В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».

Общество В Заполярье наступающие пески угрожают деревне Кузомень Жили здесь около 800 человек, сегодня деревни с таким количеством населения на Терском берегу не найдешь.

Музыка Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.