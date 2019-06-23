Политика

Акция протеста в Тбилиси завершиласьИзвестия вчера в 20:26

В Тбилиси завершилась акция протеста. Демонстранты провели шествие к зданию офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает Imedi News.
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В Тбилиси накануне вечером прошла очередная антиправительственная демонстрация

Эхо Москвы03:30

Митингующие в Тбилиси завершили акцию протеста шествием

РБКвчера в 19:28

Митингующие в Тбилиси пообещали продолжить «мирную акцию» у парламента

ТАССвчера в 17:49

Митингующие в Тбилиси завершили субботнюю акцию протеста

Коммерсантъвчера в 18:12

В Грузии участники митинга двинулись к офису правящей партии

Вести.Ruвчера в 17:09

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Известиявчера в 20:26

Митингующие в Тбилиси расходятся, но обещали вернуться

Sputnik Грузиявчера в 18:03
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Культура

«Не готовлю, клянусь»: Королева удивила публику неожиданным признанием

Шоумен спросил у Королевой, готовит ли она своему мужу, на что получил неожиданный ответ.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную

Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.
Обновлено в 03:40
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Обновлено в 03:18
Политика

В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.
Обновлено в 02:47
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

Опубликовано видео эффектного поворота новейшего «Тигр Next»

В сети опубликовано короткое видео с новейшим российским бронеавтомобилем «Тигр Next».
Обновлено вчера в 05:51
Общество

Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя

Обновлено в 03:19
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено 21 июня в 21:13
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек

В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Футбол

Торрес объяснил свое решение завершить карьеру

35-летний испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил, почему он решил завершить карьеру. У меня высокие требования к себе.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров усыпал Алену Рапунцель розами

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров пытается снова восстановить отношения с матерью своего четырехмесячного сына Богдана Аленой Рапунцель.
Обновлено в 02:32
Политика

Путин не намерен отдавать Курилы

Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Без маски: Виктория Толстоганова отказалась от макияжа

Актриса не стесняется публиковать снимки без макияжа и ретуши. На таких фотографиях 47-летняя звезда выглядит ухоженной и моложавой.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Здоровье

Малышева назвала лучшую в мире диету

Обновлено в 02:19
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Общество

В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова

Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.
Обновлено в 03:25
Общество

В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера

В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Общество

В Заполярье наступающие пески угрожают деревне Кузомень

Жили здесь около 800 человек, сегодня деревни с таким количеством населения на Терском берегу не найдешь.
Обновлено в 03:14
Музыка

Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате

Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Футбол

«Сказал президенту клуба: «Мне ваши деньги не нужны, но имя свое пачкать не дам». Интервью с экс-вратарем «Алании» и «Спартака»

Стипе Плетикоса (слева) / Фото: © РИА Новости / Антон Денисов — Одно из ваших спартаковских интервью называлось: "Карпин сказал, кто сильнее, тот и будет играть".
Обновлено в 02:00
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
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