Политика

Акция протеста в Тбилиси завершиласьИзвестия вчера в 20:26

В Тбилиси завершилась акция протеста. Демонстранты провели шествие к зданию офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает Imedi News.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лица тбилисского протеста: эмоции в фотографиях

Sputnik Грузия02:22

Митингующие в Тбилиси завершили акцию протеста шествием

РБКвчера в 19:28

Митингующие в Тбилиси пообещали продолжить «мирную акцию» у парламента

ТАССвчера в 17:49

Митингующие в Тбилиси завершили субботнюю акцию протеста

Коммерсантъвчера в 18:12

В Тбилиси вечером началась новая акция протеста

Эхо Москвывчера в 18:07

В Грузии участники митинга двинулись к офису правящей партии

Вести.Ruвчера в 17:09

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Известиявчера в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

Обновлено вчера в 23:51
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Суаресом

Обновлено в 01:33
Единоборства

Лобов победил Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов одолел бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 в Тампе.
Обновлено в 01:09
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Авто

Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом

Защитная шторка на лобовом стекле защищает салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено вчера в 01:26
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено 21 июня в 21:13
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью

По уточненным данным министерства здравоохранения Тверской области, четверо пострадавших - трое детей и взрослый - направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

«Краснодар» поздравил Синицына с 31-летием

Обновлено в 01:47
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено вчера в 18:42
Авто

В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено 21 июня в 22:22
Общество

Авиакомпании изменили маршруты из-за извержения вулкана на Курилах

Японским авиаперевозчикам пришлось изменить маршруты полетов над северными районами Тихого океана из-за извержения вулкана на Курилах, сообщает японская вещательная корпорация NHK.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

Обновлено в 02:17
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Минтранс озвучил сумму грузинских долгов

Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Футбол

Сарри не рассчитывает на Хедиру, и тот может перейти в «Бешикташ»

Стамбульский «Бешикташ» интересуется немецким полузащитником итальянского «Ювентуса» Сами Хедирой, так как новый наставник туринцев Маурицио Сарри не рассчитывает на игрока, сообщает Goal.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Трамп отложил депортацию мигрантов из США

Массовую депортацию мигрантов с территории США отложат на две недели. Соответствующее решение принял президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:04
Здоровье

Малышева назвала лучшую в мире диету

Обновлено в 02:19
Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveko.
Обновлено в 01:17
Футбол

Сборная Бразилии разгромила Перу на Кубке Америки и вышла в плей-офф

Обновлено в 00:02
Общество

В США одобрен новый препарат для усиления сексуального влечения женщин

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило новый препарат Vyleesi для женщин в пременопаузе с постоянным отсутствием интереса к сексу, вызывающим стресс.
Обновлено вчера в 15:14
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное