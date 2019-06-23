Политика
Акция протеста в Тбилиси завершиласьИзвестия вчера в 20:26
В Тбилиси завершилась акция протеста. Демонстранты провели шествие к зданию офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает Imedi News.
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Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Суаресом
Обновлено в 01:33
Единоборства
Лобов победил Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов одолел бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 в Тампе.
Обновлено в 01:09
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Защитная шторка на лобовом стекле защищает салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено вчера в 01:26
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено 21 июня в 21:13
Политика
Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Шесть человек пострадали при столкновении катера с берегом под Тверью
По уточненным данным министерства здравоохранения Тверской области, четверо пострадавших - трое детей и взрослый - направлены в тверские учреждения здравоохранения вертолетом санавиации Ми-8.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
«Краснодар» поздравил Синицына с 31-летием
Обновлено в 01:47
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено вчера в 18:42
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено 21 июня в 22:22
Общество
Авиакомпании изменили маршруты из-за извержения вулкана на Курилах
Японским авиаперевозчикам пришлось изменить маршруты полетов над северными районами Тихого океана из-за извержения вулкана на Курилах, сообщает японская вещательная корпорация NHK.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Обновлено в 02:17
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Минтранс озвучил сумму грузинских долгов
Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Футбол
Сарри не рассчитывает на Хедиру, и тот может перейти в «Бешикташ»
Стамбульский «Бешикташ» интересуется немецким полузащитником итальянского «Ювентуса» Сами Хедирой, так как новый наставник туринцев Маурицио Сарри не рассчитывает на игрока, сообщает Goal.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Трамп отложил депортацию мигрантов из США
Массовую депортацию мигрантов с территории США отложат на две недели. Соответствующее решение принял президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 16:04
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
О риске ядерной войны предупредил National Interest
Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области
Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveko.
Обновлено в 01:17
Общество
В США одобрен новый препарат для усиления сексуального влечения женщин
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило новый препарат Vyleesi для женщин в пременопаузе с постоянным отсутствием интереса к сексу, вызывающим стресс.
Обновлено вчера в 15:14
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32