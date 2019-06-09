Политика
В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии ЗеленскогоРИА Новости 05:02
Акция проходит перед Национальным ботаническим садом в Киеве, где в воскресенье пройдет съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", передает издание "Новое время".
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с чего всё началось
Один из протестующих заявил, что участники акции перед Ботаническим садом не хотят, чтобы из-за доверия общества в новую команду президента «подло вошли откровенные негодяи», передаёт издание «Новое время».News.ru05:25
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В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского «Слуга народа»
Свободная Пресса05:41
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
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Обновлено в 05:24
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Обновлено вчера в 11:04
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