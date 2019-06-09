В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии ЗеленскогоРИА Новости 05:02

с чего всё началось

Акция проходит перед Национальным ботаническим садом в Киеве, где в воскресенье пройдет съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", передает издание "Новое время".

В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского

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