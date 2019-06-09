Политика

В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии ЗеленскогоРИА Новости 05:02

Акция проходит перед Национальным ботаническим садом в Киеве, где в воскресенье пройдет съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", передает издание "Новое время".
Читать в источнике
с чего всё началось
Один из протестующих заявил, что участники акции перед Ботаническим садом не хотят, чтобы из-за доверия общества в новую команду президента «подло вошли откровенные негодяи», передаёт издание «Новое время
».
News.ru05:25

Подробнее о событии

«Делегация из Харькова» надавила на Зеленского

Телеканал 360°08:27

Идет акция протеста: Харьков против «Слуги народа»

Красная весна08:19

Акция протеста проходит в Киеве перед съездом партии Зеленского

News.ru05:25

Украинцы пришли на акцию протеста в Киеве у места съезда партии Зеленского

РЕН ТВ06:45

Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве

Газета.Ru05:12

В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского

РИА Новости05:02

В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского «Слуга народа»

Свободная Пресса05:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)

Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Политика

Эксперты дали оценку маневрам корабля США в Восточно-Китайском море

Эксперты дали оценку маневру корабля США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 06:50
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Спорт

Российские волейболисты разгромили Италию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии в матче группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:53
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Общество

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек

522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Финансы

Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?

Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки

Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.
Обновлено в 11:30
Наука

Названы главные угрозы для человечества

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика

В Казахстане задержаны десятки участников несанкционированного митинга

По предварительным данным, в акции участвовало порядка 700 граждан Полиция задержала несколько десятков человек в ходе несанкционированного митинга в старом центре Нур-Султана, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности

В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Американские политики напомнили Захаровой о рабовладельческих временах

Действия США на международной арене напоминают официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о рабовладельческих временах, когда "можно было просто управлять рабами".
Обновлено в 11:06
Экономика

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов.
Обновлено вчера в 05:14
Политика

Глава полиции Молдавии отказался подчиняться новому правительству

Руководитель главного инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь заявил, что не будет подчиняться правительству, за которое проголосовал парламент страны.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет

Американское специализированное издание The National Interest, занимающtеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Террористы начали военную операцию в сирийской провинции Хама

Обновлено 07 июня в 10:20
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Авто

Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать

Обновлено в 06:30
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.
Обновлено в 08:17
Политика

Евросоюз признал новое правительство Молдовы во главе с Майей Санду

Европейский союз приветствует решения, принятые вчера парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.
Обновлено в 11:01
Общество

Астраханский фермер намерен отсудить часть «золота сарматов»

Житель Астраханской области Рустам Мудаев намерен в судебном порядке добиваться вознаграждения за обнаруженные артефакты в кургане "Богомольские пески".
Обновлено в 11:44
Энергетика

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Политика

Украинские неонацисты пойдут в Раду по единому списку

В избирательный список партии "Свобода" вошли представители нескольких неонацистских организаций На Украине представители нескольких неонацистских организаций вошли в единый избирательный список.
Обновлено в 10:12
Космос

Солнце достигло минимума активности

Минимумы и максимумы солнечной активности чередуются каждые 11 лет – это явление известно как цикл Швабе (по имени немецкого астронома-любителя Самуэля Генриха Швабе).
Обновлено 06 июня в 01:57
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров почтил память покойной матери в Болгарии

Обновлено в 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное