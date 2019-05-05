В Нью-Йорке и Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»Газета.Ru 02:35

В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Как отмечается, в этом году наблюдалось рекордное количество участников.

В Нью-Йорке и Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»

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