Общество

В Нью-Йорке и Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»Газета.Ru 02:35

В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Как отмечается, в этом году наблюдалось рекордное количество участников.
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Небензя принял участие в «Бессмертном полке» в Нью-Йорке

РБК03:22

«Бессмертный полк» в четвертый раз прошел по улицам Вашингтона

Эхо Москвывчера в 23:31

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Газета.Ru05:05

Акция «Бессмертный полк» стартовала в США

News.ru02:01

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

RT на русском03:20

В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

ТАСС02:06

В США стартовала акция «Бессмертный полк»

Говорит Москва00:27
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Политика

Сотрудник МИД РФ сфотографировался с террористами в георгиевских лентах

Пресс-атташе посольства РФ в столице Афганистана Кабуле Никита Ищенко в своем аккаунте в «Вконтакте» разместил фото членов запрещенной в России террористической группировки «Талибан», на груди которых надеты георгиевские ленты.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Новгородской области найдено захоронение времен ВОВ

Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во врем Велико Отечественной войны мирных граждан, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом

Обновлено в 08:09
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Политика

В Германии назвали Россию сверхдержавой

По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Происшествия

Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Обновлено в 07:25
Происшествия

Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП

В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество

В Кургане из-за пожаров запретили продажу алкоголя

В курганских магазинах сегодня появились объявления о том, что продажа алкоголя запрещена.
Обновлено в 02:22
Музыка

Киркоров открыто объяснил Топалову, почему Лазарев ездит на «Евровидение» без него

Малахов открыто спросил Киркорова, почему российская команда "Евровидения" не рассматриваза возможность участия Топалова.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области

Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500

Американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

На западе Москвы ограбили квартиру зампрефекта ЮВАО

В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Фотографии с ракетных испытаний КНДР появились в сети

Появились в сети снимки с места учений оборонительных частей КНДР, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Футбол

Роман Зобнин и его супруга ждут второго ребенка

Подписчики стали оставлять комментарии с поздравлениями. Напомним, что в 2015 году у супругов на свет появился сын Роберт.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Политика

Брата президента Ирана приговорили к тюремному заключению за коррупцию

Суд в Иране приговорил младшего брата президента Хасана Рухани Хуссейна Ферейдуна, арестованного в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, к тюремному заключению на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:37
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Авто

Эксперты составили топ-5 самых ожидаемых автоновинок в России

Эксперты назвали пять самых ожидаемых россиянами автомобилей, которые станут доступны для покупки в 2019 году.
Обновлено в 07:55
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение

Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:58
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