Общество
В Нью-Йорке и Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»Газета.Ru 02:35
В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция "Бессмертный полк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Как отмечается, в этом году наблюдалось рекордное количество участников.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Политика
Сотрудник МИД РФ сфотографировался с террористами в георгиевских лентах
Пресс-атташе посольства РФ в столице Афганистана Кабуле Никита Ищенко в своем аккаунте в «Вконтакте» разместил фото членов запрещенной в России террористической группировки «Талибан», на груди которых надеты георгиевские ленты.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Новгородской области найдено захоронение времен ВОВ
Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во врем Велико Отечественной войны мирных граждан, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом
Обновлено в 08:09
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество
В Кургане из-за пожаров запретили продажу алкоголя
В курганских магазинах сегодня появились объявления о том, что продажа алкоголя запрещена.
Обновлено в 02:22
Музыка
Киркоров открыто объяснил Топалову, почему Лазарев ездит на «Евровидение» без него
Малахов открыто спросил Киркорова, почему российская команда "Евровидения" не рассматриваза возможность участия Топалова.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области
Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500
Американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
На западе Москвы ограбили квартиру зампрефекта ЮВАО
В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Фотографии с ракетных испытаний КНДР появились в сети
Появились в сети снимки с места учений оборонительных частей КНДР, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Футбол
Роман Зобнин и его супруга ждут второго ребенка
Подписчики стали оставлять комментарии с поздравлениями. Напомним, что в 2015 году у супругов на свет появился сын Роберт.
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Политика
Брата президента Ирана приговорили к тюремному заключению за коррупцию
Суд в Иране приговорил младшего брата президента Хасана Рухани Хуссейна Ферейдуна, арестованного в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, к тюремному заключению на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:37
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Авто
Эксперты составили топ-5 самых ожидаемых автоновинок в России
Эксперты назвали пять самых ожидаемых россиянами автомобилей, которые станут доступны для покупки в 2019 году.
Обновлено в 07:55
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение
Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:58