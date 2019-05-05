Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-ЙоркеRT на русском 03:20
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке. Как сообщает ТАСС, акция собрала рекордное за это время число участников — свыше 2 тыс.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Хоккей
Анже Копитар забил потрясающий гол в ворота сборной Литвы
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар забросил шайбу после невероятного по красоте сольного прохода.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Авто
Эксперты назвали топ-5 летних лайфхаков для водителей
Эксперты предупреждают, что в летнюю жару зимние покрышки начинают вести себя очень нестабильно, увеличивается тормозной путь, авто начинает «плыть» на поворотах, да и сама резина изнашивается очень интенсивно.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ.
Обновлено вчера в 16:40
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм около мыса Горн
Обновлено в 02:11
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Снять наличные с карт станет сложнее
В свою очередь под пристальный контроль Росфинмониторинга попадут все операции по обналичиванию денег с зарубежных и анонимных карт.
Обновлено в 02:53
Футбол
«Зенит» выплатит «Индепендьенте» € 500 тыс. за Ригони из-за победы в РПЛ
«Зенит» выплатит «Индепендьенте» бонус в размере € 500 тыс. за трансфер полузащитника Эмилиано Ригони в связи с чемпионством петербуржцев в Российской Премьер-Лиге, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 03:30
Общество
Количество детей в Японии упало до рекордного минимума с 1950 года
Количество детей в Японии упало до рекордного исторического минимума, пишет Japan Times со ссылкой на статистические данные.
Обновлено в 01:32
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество
Праздники не влияют на производительность труда в РФ
Большое количество праздников в России не отражается на производительности труда.
Обновлено в 02:58
Политика
Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека
На предстоящих в июне нынешнего года будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено вчера в 08:22
Единоборства
Полутяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Челябинской области поезд сбил женщину
Поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте рядом со станцией Дубровка в Челябинской области.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.
Обновлено в 02:10
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Семак рассказал об эмоциях от победы «Зенита»
Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. О своих эмоциях от победы рассказал главный тренер клуба Сергей Семак.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие
Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для прекрасных отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о наличии огромного потенциала для выстраивания прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено 03 мая в 10:12
Происшествия
Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено вчера в 11:38