Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-ЙоркеRT на русском 03:20

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке. Как сообщает ТАСС, акция собрала рекордное за это время число участников — свыше 2 тыс.
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Небензя принял участие в «Бессмертном полке» в Нью-Йорке

РБК03:22

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

RT на русском03:20

«Бессмертный полк» в четвертый раз прошел по улицам Вашингтона

Эхо Москвывчера в 23:31

Акция «Бессмертный полк» стартовала в США

News.ru02:01

«Бессмертный полк» прошел в Нью-Йорке, Вашингтоне, Торонто и Гаване

Российская газета03:08

В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

ТАСС02:06

В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»

РИА Новостивчера в 20:24
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Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Глава "Роскосмоса", экс-представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин удивился словам адмирала армии США Джеймса Ставридиса о новых санкциях против РФ и призвал его прекратить обострять ситуацию в отношениях Россия-США.
Обновлено в 05:49
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено вчера в 01:24
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Происшествия

На Эльбрусе умер участник фестиваля экстремальных видов спорта

Обновлено в 06:20
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри собираются переехать в Калифорнию

Принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца.
Обновлено в 03:07
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

Обновлено в 06:54
Технологии

Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности

Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта.
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области

Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 15:30
Единоборства

Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

Обновлено в 00:03
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:29
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Авто

УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»

Секретные фотографии давно забытой новинки УАЗ опубликовал в своем Instagram.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Авто

Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic

Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

«Ростех» анонсировал первый бронированный трактор-сапер

В 2019 году на Челябинском тракторном заводе планируется собрать первый бронированный трактор-сапер.
Обновлено в 05:04
Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии

Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Обновлено в 06:39
Религия

5 мая православные христиане отмечают Красную горку

В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
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