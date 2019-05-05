Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-ЙоркеRT на русском 03:20

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке. Как сообщает ТАСС, акция собрала рекордное за это время число участников — свыше 2 тыс.

Политика Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях Глава "Роскосмоса", экс-представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин удивился словам адмирала армии США Джеймса Ставридиса о новых санкциях против РФ и призвал его прекратить обострять ситуацию в отношениях Россия-США.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Политика Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.

Политика В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри собираются переехать в Калифорнию Принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца.

Кино Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.

Политика СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Общество Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».

Технологии Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта.

Шоу-бизнес Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019» Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".

Общество Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.

Общество Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.

Авто УАЗ показал забытый пикап «Сталкер» Секретные фотографии давно забытой новинки УАЗ опубликовал в своем Instagram.

Политика Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.

Авто Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.

Общество Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.

Армия и оружие «Ростех» анонсировал первый бронированный трактор-сапер В 2019 году на Челябинском тракторном заводе планируется собрать первый бронированный трактор-сапер.

Хоккей Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Происшествия Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».

Религия 5 мая православные христиане отмечают Красную горку В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.