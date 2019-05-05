Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-ЙоркеRT на русском 03:20
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке. Как сообщает ТАСС, акция собрала рекордное за это время число участников — свыше 2 тыс.
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Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", экс-представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин удивился словам адмирала армии США Джеймса Ставридиса о новых санкциях против РФ и призвал его прекратить обострять ситуацию в отношениях Россия-США.
Обновлено в 05:49
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено вчера в 01:24
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри собираются переехать в Калифорнию
Принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца.
Обновлено в 03:07
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Технологии
Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности
Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта.
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области
Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 15:30
Единоборства
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 00:03
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 00:29
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Авто
УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Секретные фотографии давно забытой новинки УАЗ опубликовал в своем Instagram.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Авто
Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic
Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
«Ростех» анонсировал первый бронированный трактор-сапер
В 2019 году на Челябинском тракторном заводе планируется собрать первый бронированный трактор-сапер.
Обновлено в 05:04
Хоккей
Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией
Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии
Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Религия
5 мая православные христиане отмечают Красную горку
В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00