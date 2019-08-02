Экономика
Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в РоссииРБК вчера в 23:04
Акционеры UC Rusal утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Гонконгской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Общество
Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Финансы
Крупнейшие банки избавляются от дорогих вкладов в рублях и валюте
Падение ставок вкладов в рублях и валюте в крупных розничных банках ускоряется.
Обновлено в 07:06
Авто
Новый Volkswagen Tiguan представят в 2022 году
Новый Volkswagen Tiguan, первый «выход в свет» которого состоится в 2022 году, будет кардинально отличаться от нынешнего не только технически, но и внешне.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Из горящих лесов Иркутской области бегут животные
Обновлено вчера в 23:21
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши
Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.
Обновлено 30 июля в 09:53
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Политика
США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 08:59
Наука
Древний храм с сокровищами был найден на дне Нила
Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.
Обновлено 31 июля в 19:07
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Обновлено в 06:24
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Купленные Турцией С-400 не будут интегрированы в систему ПРО НАТО
НАТО не планирует интегрировать купленные Турцией у России С-400 в единую систему альянса.
Обновлено в 07:31
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
У компаний Курченко оказались залоги в российских банках
Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Интернет
Хакер оценил совет Роскачества по заклеиванию камеры на ноутбуке
Хакер Александр Варской прокомментировал инициативу Роскачества по заклеиванию на ноутбуке камеры и микрофона в целях безопасности.
Обновлено в 05:51
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход США из ДРСМД
Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.
Обновлено в 08:55
Авто
Hyundai Creta стала лидером марки в июле
Обновлено в 08:26
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32