Экономика

Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в РоссииРБК вчера в 23:04

Акционеры UC Rusal утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Гонконгской биржи.
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Акционеры «Русала» одобрили перерегистрацию компании на территорию России

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РУСАЛ утвердил перерегистрацию компании в Калининраде

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Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
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