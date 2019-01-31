Экономика

Акционеры «Совхоза имени Ленина» увеличили сумму иска к ГрудининуИзвестия 06:03

Представитель шести акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» заявил в арбитражном суде Московской области об увеличении суммы исковых требований к Павлу Грудинину с 1,1 млрд до 2,1 млрд рублей. Об этом 31 января сообщает агентство «РИА Новости».
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Акционеры «Совхоза им. Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину до 2,1 млрд руб

РЕН ТВ09:54

Акционеры «Совхоза им. Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину до 2,1 млрд руб

РАПСИ04:57

Сумма иска, который Грудинину предъявили работники его совхоза, выросла до 2 млрд рублей

URA.Ru06:20

Акционеры «Совхоза им. Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину до 2,1 млрд рублей

ТАСС05:51

Акционеры совхоза увеличили сумму иска к Грудинину до 2,1 миллиарда рублей

РИА Новости04:27

Акционеры «Совхоза имени Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину до 2,1 млрд рублей

Говорит Москва04:59

Сумма иска Совхоза имени Ленина к Грудинину выросла до 2,1 млрд руб

РБК06:40
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Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Председатель Совета депутатов городского поселения Видное с 9 октября 2017 года. Депутат городского поселения Видное.
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