Экономика
Акционеры «Русгидро» одобрили рост дивидендов-2018 на 40%РИА Новости 06:32
Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
Политика
На встрече с Путиным Трамп пошутил два раза
Американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Осаке попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на стенограмму беседы Трампа и Путина с журналистами, которую опубликовал пресс-пул Белого дома.
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Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
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Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
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Обновлено в 13:13
Экономика
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В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
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Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение
Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Политика
ДНР и ЛНР передали Украине четырех пленных
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Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
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Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
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Общество
Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»
Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Политика
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Беглов назвал это "провокацией" и "спекуляцией" и отказался использовать подписи, полученные в свою поддержку на территории Выборгского района.
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Политика
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Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
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Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой
Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
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В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
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Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
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Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
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