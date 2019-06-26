Экономика
Акционеры «Русгидро» одобрили рост дивидендов-2018 на 40%РИА Новости 06:32
Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.
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Сегодня, 28 июня 2019 года, стало известно, что повышение пенсионного возраста на пять для мужчин и женщин окажет небольшое положительное влияние на динамику ВВП, но не сможет полностью сгладить эффект от сокращения трудоспособного населения.
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Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
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В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Макаренко рассказала, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила журналистку по голове.
Обновлено вчера в 11:06
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Астронавт и бортинженер корабля «Союз МС-13» Эндрю Морган заявил, что его индикатор невесомости — это робот WALL-E из одноименного мультфильма.
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«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Политика
Путин пообщался с Меркель на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин пообщался в кулуарах G20 с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:10
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Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину
Ранее в июне актеры записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:00
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По мнению топ-менеджера, делающего ставку на седаны в современном мире, где потребительские предпочтения смещаются в сторону внедорожников и кроссоверов, нужно разрабатывать седаны, отличающиеся от того, что выпускалось прежде.
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Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
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В Италии взорвали мост спустя год после его частичного обрушения
В итальянской Генуе взорвали мост, который частично обрушился после сильных дождей в августе 2018 года.
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В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
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Политика
В Крыму одобрили слова Порошенко о статусе полуострова
Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу, 28 июня.
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Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший 7-летний ребенок
В Башкирии завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июня в деревне Чишминского района.
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Политика
Крым подсчитал упущенную выгоду за украинский период
Госсовет Крыма оценил упущенную выгоду за время нахождения полуострова в составе Украины в 2,5 триллиона рублей.
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