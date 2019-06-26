Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Авто В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.

Происшествия В Иркутской области во время паводка погибли два человека Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Авто УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.

Общество Подмосковный дом Аниты Цой затопило из-за ливней Вечером 27 июня подтопило сначала территорию вокруг её загородного дома, а к утру пятницы, 28 июня, затопило весь дом.

Политика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.

Авто Audi проводит тесты новой версии A5 Sportback A5 Sportback Spy не получила революционных изменений, однако у обновленной модели появился модифицированный передний бампер, новые воздухозаборники, пересмотренная решетка радиатора и иной формы головная оптика.

Армия и оружие В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ 53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.

Экономика Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП Сегодня, 28 июня 2019 года, стало известно, что повышение пенсионного возраста на пять для мужчин и женщин окажет небольшое положительное влияние на динамику ВВП, но не сможет полностью сгладить эффект от сокращения трудоспособного населения.

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Происшествия В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку Макаренко рассказала, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила журналистку по голове.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Космос WALL‐E укажет экипажу МКС на невесомость Астронавт и бортинженер корабля «Союз МС-13» Эндрю Морган заявил, что его индикатор невесомости — это робот WALL-E из одноименного мультфильма.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Политика Путин пообщался с Меркель на саммите G20 Президент РФ Владимир Путин пообщался в кулуарах G20 с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент РИА Новости.

Театры Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину Ранее в июне актеры записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.

Авто Hyundai адаптирует седаны под клиентов По мнению топ-менеджера, делающего ставку на седаны в современном мире, где потребительские предпочтения смещаются в сторону внедорожников и кроссоверов, нужно разрабатывать седаны, отличающиеся от того, что выпускалось прежде.

Кино Появился трейлер новых «Ангелов Чарли» В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт.

Политика Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.

Происшествия В Италии взорвали мост спустя год после его частичного обрушения В итальянской Генуе взорвали мост, который частично обрушился после сильных дождей в августе 2018 года.

Политика В Крыму одобрили слова Порошенко о статусе полуострова Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу, 28 июня.

Происшествия В Башкирии найден мертвым пропавший 7-летний ребенок В Башкирии завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июня в деревне Чишминского района.