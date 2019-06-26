Экономика

Акционеры «Русгидро» одобрили рост дивидендов-2018 на 40%РИА Новости 06:32

Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.
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