Экономика
Акционеры «Русгидро» одобрили рост дивидендов-2018 на 40%РИА Новости вчера в 06:32
Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
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Футбол
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Спирс попыталась отретушировать собственную талию, но сделала это слишком очевидно, что заметно в кадре благодаря "поехавшему" комоду за спиной исполнительницы.
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Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11
Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.
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«МЮ» предложил за футболиста «Барселоны» Ракитича 35 млн евро
По информации издания, "МЮ" предложил за Ракитича 35 млн евро.
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Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
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Кино
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В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
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На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
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Общество
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Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20.
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Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Путин заявил, что Мэй жёстко настроена в вопросах о деле Скрипалей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй жёстко настроена в вопросах, которые касаются дела Скрипалей.
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Транспорт
Несколько улиц в Москве перекроют из-за «Велоночи»
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Политика
Путин пригласил Макрона в Россию на 75-летие Победы
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
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Абэ заявил, что реформа ВТО неотвратима
Необходимы новые правила для (управления) данными.
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Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
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Происшествия
Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Трамп на саммите G20 указал премьеру Испании на его место
Президент США Дональд Трамп отказался говорить с и.о. премьера Испании Педро Санчесом. Видеозапись инцидента появилась в испанских СМИ.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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В Петербурге откроют «Музей неудачников»
Как стало известно в пятницу, 28 июня, в Петербурге появится «Музей неудачников» — площадка, где известные спикеры и обычные люди смогут делиться своим провальным опытом, который привел их к успеху.
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Сутормин вместо «Зенита» перейдёт в «Рубин»
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