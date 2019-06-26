Акционеры «Русгидро» одобрили рост дивидендов-2018 на 40%РИА Новости вчера в 06:32

Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Армия и оружие Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.

Политика Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Футбол Le Parisien: «ПСЖ» готов снизить цену на Неймара Ранее парижский клуб хотел выручить от продажи бразильца 300 миллионов евро, но теперь планирует расстаться с ним за 222 миллиона.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Шоу-бизнес Бритни Спирс опубликовала фото с явным использованием фотошопа Спирс попыталась отретушировать собственную талию, но сделала это слишком очевидно, что заметно в кадре благодаря "поехавшему" комоду за спиной исполнительницы.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.

Общество Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.

Происшествия Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11 Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Кино Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.

Общество Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Политика Путин назвал дело Голунова произволом Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20.

Армия и оружие Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.

Транспорт Несколько улиц в Москве перекроют из-за «Велоночи» Ночью 30 июня в столице перекроют несколько улиц в связи с проведением 12-й Московской международной "Велоночи", сообщает пресс-служба ЦОДД.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Происшествия Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.

Политика Трамп на саммите G20 указал премьеру Испании на его место Президент США Дональд Трамп отказался говорить с и.о. премьера Испании Педро Санчесом. Видеозапись инцидента появилась в испанских СМИ.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.