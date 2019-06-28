Экономика
Акционеры «Русгидро» одобрили рост дивидендов-2018 на 40%РИА Новости 06:32
Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.
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Технологии
Американским военным выдадут универсальную защиту от радиации и гриппа
По задумке, должен быть найден специальный стимулятор, который усилит естественную защиту организма с помощью программируемой модуляции экспрессии генов.
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Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
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Гаджеты
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Компания использует эту версию Cortana для ее обновления отдельно от Windows 10, в том числе якобы для того, чтобы помощник мог не зависеть от появления новых версий операционной системы.
Обновлено в 10:37
Космос
В Италию отправлены составные части модуля миссии «ЭкзоМарс-2020»
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Обновлено в 04:45
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Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
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Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины сообщил, что отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направил материалы в полицию.
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Авто
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Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
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Экология
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Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин рассказал о том, как в области борются с лесными пожарами, ловят браконьеров и почему по Заречному до сих пор гуляют лоси.
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