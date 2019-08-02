Экономика

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в РФПолит.ру 00:44

Накануне, 1 августа, акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию холдинга из-под юрисдикции острова Джерси на Октябрьский остров в Калининградской области — в так называемом «российском офшоре», передает пресс-служба Гонконгской фондовой биржи.
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Холдинг «Русал» зарегистрирован на острове Октябрьском

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Акционеры «Русала» одобрили перерегистрацию компании на территорию России

РИА Новостивчера в 21:33

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Дерипаска переводит свою компанию из Великобритании в Россию

URA.Ru00:13

РУСАЛ утвердил перерегистрацию компании в Калининраде

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Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

ТАССвчера в 20:53
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Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль пообщался по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.
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США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
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Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Общество

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Обновлено в 08:06
Финансы

Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе на 0,4-1%

Российский рынок акций закрылся в четверг приблизительно на уровнях открытия, при этом основные фондовые индексы потеряли за день 0,4-1%, негативно отреагировав на итоги июльского заседания ФРС США и практически проигнорировав наметившийся отскок мировых рынков капитала.
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Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
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Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
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2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Общество

Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

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Общество

ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста

61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
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Политика

Посольство США предупредило об опасностях поездок на Украину

24 августа, в День независимости Украины, в Киеве обычно проводится военный парад.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Политика

МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
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Диетолог поспорил с учеными о пользе бега для похудения

Врач-диетолог Александр Немов поспорил с учеными о пользе бега для похудения.
Обновлено в 09:31
Общество

В России отмечают День воздушно-десантных войск

В этом году со дня образования ВДВ исполняется 89 лет.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
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Космос

Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера

Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено в 06:56
Общество

Гидрометцентр: тепло вернется только во второй половине августа

Вильфанд отметил, что, согласно долгосрочным расчетам, первая декада августа окажется холоднее второй.
Обновлено в 04:30
Политика

Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы

Обновлено в 04:58
Политика

Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября

Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
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Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили десятку самых популярных легковых автомобилей с дизельным двигателем по итогам продаж на российском авторынке за первые шесть месяцев 2019 года.
Обновлено в 04:28
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Китай обещает не медлить с введением санкционных мер против товаров из США в ответ на заявленное президентом Дональдом Трампом учреждение импортных тарифов на очередной список китайских товаров.
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В Японии казнили двух преступников

Имена казненных не разглашаются Двое преступников были казнены в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:20
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