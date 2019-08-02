Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в РФПолит.ру 00:44
Накануне, 1 августа, акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию холдинга из-под юрисдикции острова Джерси на Октябрьский остров в Калининградской области — в так называемом «российском офшоре», передает пресс-служба Гонконгской фондовой биржи.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Происшествия
Сергей Скрипаль позвонил своей матери
Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль пообщался по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.
Обновлено в 12:29
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Общество
Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06
Финансы
Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе на 0,4-1%
Российский рынок акций закрылся в четверг приблизительно на уровнях открытия, при этом основные фондовые индексы потеряли за день 0,4-1%, негативно отреагировав на итоги июльского заседания ФРС США и практически проигнорировав наметившийся отскок мировых рынков капитала.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье
Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 11:50
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено в 05:50
Политика
Посольство США предупредило об опасностях поездок на Украину
24 августа, в День независимости Украины, в Киеве обычно проводится военный парад.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Диетолог поспорил с учеными о пользе бега для похудения
Врач-диетолог Александр Немов поспорил с учеными о пользе бега для похудения.
Обновлено в 09:31
Общество
В России отмечают День воздушно-десантных войск
В этом году со дня образования ВДВ исполняется 89 лет.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено в 07:48
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено в 06:56
Общество
Гидрометцентр: тепло вернется только во второй половине августа
Вильфанд отметил, что, согласно долгосрочным расчетам, первая декада августа окажется холоднее второй.
Обновлено в 04:30
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Авто
Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили десятку самых популярных легковых автомобилей с дизельным двигателем по итогам продаж на российском авторынке за первые шесть месяцев 2019 года.
Обновлено в 04:28
Политика
Дональд Трамп начинает новый раунд торговой войны с Китаем
Китай обещает не медлить с введением санкционных мер против товаров из США в ответ на заявленное президентом Дональдом Трампом учреждение импортных тарифов на очередной список китайских товаров.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Японии казнили двух преступников
Имена казненных не разглашаются Двое преступников были казнены в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:20