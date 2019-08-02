Экономика

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в РФПолит.ру 00:44

Накануне, 1 августа, акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию холдинга из-под юрисдикции острова Джерси на Октябрьский остров в Калининградской области — в так называемом «российском офшоре», передает пресс-служба Гонконгской фондовой биржи.
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Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

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