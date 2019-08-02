Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в РФПолит.ру 00:44
Накануне, 1 августа, акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию холдинга из-под юрисдикции острова Джерси на Октябрьский остров в Калининградской области — в так называемом «российском офшоре», передает пресс-служба Гонконгской фондовой биржи.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче молодежного первенства
"Динамо" разгромило "Спартак" в московском дерби в рамках четвертого тура молодежного первенства России.
Обновлено в 09:08
Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе
Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Александр Цекало готовится стать отцом с новой женой
Советский и российский шоумен, телеведущий, актер и певец Александр Цекало готовится стать отцом с новой женой.
Обновлено в 08:45
Происшествия
По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще 5 человек
Задержан и ожидает суда по мере пресечения еще один участник протестов 27-го июля – это студент Высшей школы экономики Егор Жуков, за которого поручилась проректор вуза Валерия Касамара.
Обновлено в 10:30
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Авиация Минобороны за двое суток потушила пожары площадью 113 тысяч га
Обновлено в 12:10
Происшествия
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии
Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Политика
США ввели санкции глав силовых ведомств Венесуэлы
Вашингтон ввел санкции против начальника спецназа полиции Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса и главы военной контрразведки Венесуэлы Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала.
Обновлено в 11:58
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Футбол
«Спартак» показал видео с лучшими голами Ларссона
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В ДТП на Митрофаньевском шоссе пострадали пассажиры маршрутки
В результате аварии есть пострадавшие — травмы средней степени тяжести получили пассажиры маршрутки.
Обновлено в 08:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Наука
Добывать энергию из ультразвука научился имплантат с трибоэлектрическим генератором
Инженеры из Республики Корея создали имплантат, работающий на электрической энергии, которая вырабатывается путем преобразования ультразвука из внешних источников.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО
Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 09:35
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
Обновлено в 07:44