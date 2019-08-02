Экономика

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в КалининградеТАСС вчера в 20:53

Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Дерипаска переводит свою компанию из Великобритании в Россию

URA.Ru00:13

РУСАЛ утвердил перерегистрацию компании в Калининраде

News.ruвчера в 21:17

Акционеры одобрили перерегистрацию «Русала» в Калининграде

Коммерсантъвчера в 23:35

Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России

РБКвчера в 23:04

Акционеры «Русала» одобрили перерегистрацию компании на территорию России

РИА Новостивчера в 21:33

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининградском офшоре

Клопс00:50

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

ТАССвчера в 20:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Футбол

Шюррле заявил, что надеется снова забить в ворота ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что надеется вновь забить гол в ворота ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 04:04
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика

Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая

"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

По делу о массовых беспорядках задержали видеоблогера из штаба Гудкова

Обыск и задержания, по предварительным данным, связаны с делом о массовых беспорядках (ст. 212 УК), которое было возбуждено после акции 27 июля.
Обновлено в 01:44
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Космос

Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»

Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия

На трассе М-5 сгорела легковушка из-за столкновения с грузовиком

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы

Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

Обновлено в 03:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло

По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество

В Финляндии прокомментировали ужесточение визового режима с РФ

Ранее стало известно, что власти Финляндии ужесточают правила получения гражданами РФ шенгенской визы.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Сегодня в России отмечается День ВДВ

Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак

Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Авто

Обновился недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности

После апгрейда внешность грузового пикапа продолжает практически детально повторять легендарный Toyota Hilux 18-летней давности.
Обновлено в 04:01
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
Музыка

Песня группы Metallica спасла канадку от пумы

Обновлено в 03:21
Общество

Названо лучшее место для купания в Черном море

Обновлено в 02:58
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт

Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого

В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обсудил с «Ювентусом» трансфер Манджукича

По информации журналиста Ромео Агрести, английский клуб обсуждал трансфер хорватского форварда во время переговоров по обмену нападающего Пауло Дибалы на игрока "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.
Обновлено в 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джерси
Остров в проливе Ла-Манш, в составе Островной Нормандии. Самый крупный среди Нормандских островов, площадь - 116 км². Население - 105 500 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное