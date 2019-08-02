Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в КалининградеТАСС вчера в 20:53
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
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Шоу-бизнес
Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть
Обновлено вчера в 06:03
Политика
СМИ узнали о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса
В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В Сургуте неизвестный с ножом убил полицейского
Сержант полиции Ильмир Ханов погиб в результате нападения неизвестного с ножом в Сургуте Тюменской области.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Минздрав назвал регионы России, где делали больше всего абортов
Министерство здравоохранения России назвало регионы России, в которых чаще всего делают аборты в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
«Милан» купил нападающего «Лилля» Леау за 35 млн евро
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
Происшествия
МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море
Обновлено вчера в 04:34
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Москвичей предупредили об ограничениях на станциях метро рядом с ВДНХ
Пресс-служба московского метро предупредила горожан о возможности ограничений входов и выходов вечером четверга на станциях метро, прилегающих к ВДНХ.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Здоровье
Ученые ТГУ: язь в Томской области на 100% заражен описторхами
Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) в ходе исследования промысловых видов рыб выявили, что язь в реках Томской области на 100% заражен описторхозом, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
Обновлено вчера в 06:56
Экономика
Медведев пожаловался на «доставшую» его ситуацию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 00:10
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Китай прокомментировал идею Трампа о введении новой пошлины
Глава МИД КНР Ван И прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вводе новой пошлины на товары из Китая.
Обновлено в 00:02
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Космос
«Сигналы пришельцев» помогли ученым проверить теорию Эйнштейна
Наблюдения за загадочными FRB-радиовсплесками помогли астрономам максимально точно проверить так называемый принцип эквивалентности, одну из ключевых частей теории относительности, а также измерить массу частиц света.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка
Пока неизвестно находится ли Дарина Эрвин в положении или же пара просто планирует пополнение в семье, но новорожденный малыш станет четвертым ребенком Цекало, а вот для девушки это будет первый наследник.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
США упросили «Талибан» отпустить американские войска
Представители США заявили о достижении договоренности с представителями запрещенного в России движения «Талибан» о выводе войск из Афганистана, сообщает накануне The Washington Post.
Обновлено вчера в 23:47