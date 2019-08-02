Экономика

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в КалининградеТАСС вчера в 20:53

Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
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Холдинг «Русал» зарегистрирован на острове Октябрьском

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Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

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