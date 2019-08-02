Экономика

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в КалининградеТАСС вчера в 20:53

Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
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Дерипаска переводит свою компанию из Великобритании в Россию

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Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининградском офшоре

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РУСАЛ утвердил перерегистрацию компании в Калининраде

News.ruвчера в 21:17

Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России

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Акционеры «Русала» одобрили перерегистрацию компании на территорию России

РИА Новостивчера в 21:33

Акционеры одобрили перерегистрацию «Русала» в Калининграде

Коммерсантъвчера в 23:35

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

ТАССвчера в 20:53
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Экономика

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Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.
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Актриса пользовалась этой машиной в Риме во время съемок фильма "Клеопатра" Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший актрисе Элизабет Тейлор, выставлен на торги в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
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Рита Дакота возобновила отношения с чемпионом мира по тайскому боксу

Как сообщил портал Super, уже несколько недель Рита встречается с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
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В США внучка Кеннеди умерла от передозировки

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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
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Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

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Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
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Археологи нашли на дне Средиземного моря руины главного храма затонувшего древнего города Гераклион, сообщает издание ScienceAlert.
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Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
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МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп

Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан, говорится в сообщении МИД Японии.
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