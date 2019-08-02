Экономика

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в КалининградеТАСС 20:53

Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Возвращение в родную гавань — «Русал» перерегистрируют в России

Красная весна21:46

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

ТАСС20:53

РУСАЛ утвердил перерегистрацию компании в Калининраде

News.ru21:17

Акционеры «Русала» одобрили перерегистрацию компании на территорию России

РИА Новости21:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

Обновлено в 22:32
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

Мировые цены на нефть несутся вниз после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В столице Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

В Загребе (столица Хорватии) шесть человек, включая 10-летнего ребенка, погибли в результате стрельбы в районе Кайзерица.
Обновлено в 21:52
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика

Названа причина лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:50
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Общество

Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га

Площадь природных пожаров в Республике Саха (Якутия) превысила 1,2 млн га, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 21:18
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Общество

Россияне стали меньше доверять телевидению

В последние годы российские граждане стали меньше доверять телевидению и реже его смотреть, а новости предпочитают узнавать из интернета и социальных сетей.
Обновлено в 02:13
Общество

В бурятском селе прорвало дамбу в присутствии главы республики

Обновлено в 21:54
Общество

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать

Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".
Обновлено в 18:53
Игры

Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений

Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

США закупили вооружений на два триллиона долларов

Обновлено в 21:06
Культура

Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов

Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания

Как рассказала звезда в Instagram, она не слишком любит сладкое, зато просто обожает мясо.
Обновлено в 14:20
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика

Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять

Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом

Обновлено в 09:49
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Общество

Финансовый гороскоп на начало августа

Телец Начало недели с Луной в вашем секторе доходов - это всегда преимущество, дающее вам чутье к деньгам и прибыльное чувство ориентированности с самого начала.
Обновлено вчера в 01:01
Политика

Строительство школы в Атамановке завершат к 1 сентября

Кургузкин заявил, что в Атамановке будет жить оперативный штаб, который создадут для контроля за работами в школе.
Обновлено в 22:14
Транспорт

В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди-младшего умерла в США

Внучка американского радиоведущего Роберта Фрэнсиса Кэннеди-младшего скончалась в США.
Обновлено в 22:37
Общество

С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России

В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Наука

Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу

Обновлено вчера в 13:18
Политика

В Сети высмеяли решение Ляшко и Кличко объединиться против Зеленского

Обновлено в 16:15
Футбол

Петербург обходит Краснодар благодаря «Зениту» и Гонсалу Гедешу

Преимущество над Краснодарским краем, где "быкам" внушительную поддержку оказал вырвавшийся в элиту "Сочи", составило менее 7000 баллов – на тот самый гол валенсийца Гедеша.
Обновлено в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джерси
Остров в проливе Ла-Манш, в составе Островной Нормандии. Самый крупный среди Нормандских островов, площадь - 116 км². Население - 105 500 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное