Экономика

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в КалининградеТАСС 20:53

Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
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Возвращение в родную гавань — «Русал» перерегистрируют в России

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Акционеры «Русала» одобрили перерегистрацию компании на территорию России

РИА Новости21:33

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

ТАСС20:53

РУСАЛ утвердил перерегистрацию компании в Калининраде

News.ru21:17
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В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.
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В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
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В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных

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Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

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Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
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В районе Приморья ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

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Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД

Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено в 20:49
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Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.
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НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету

По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
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Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая.
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Глава Бурятии вылетел в Закаменский и Джидинский районы

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Эксклюзивный усиленный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу

На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
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Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
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Накануне, РЭК Омской области принял решение о снижении тарифа на вывоз мусора.
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Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
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Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДР

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Бывший глава немецкого банка зазвездился на YouTube

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Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
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