Экономика

Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды за 2018 годИнтерфакс вчера в 09:24

Акционеры НК "Роснефть" на годовом собрании во вторник утвердили дивиденды в размере 11,33 рублей на акцию, передает корреспондент "Интерфакса". Учитывая дивиденды по итогам I полугодия 2018 года в размере 14,58 руб. на акцию, суммарная выплата на акцию за 2018 год составит 25,91 руб.
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Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды за второе полугодие 2018 года

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Акционеры «Роснефти» одобрили увеличение дивидендов в 2,5 раза

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«Роснефть» по итогам 2018 года направит на финальные дивиденды свыше 120 млрд рублей

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Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды за 2018 год

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МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
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«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
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Кристиан Эриксен объявил, что хочет покинуть «Тоттенхэм»

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Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
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Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

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Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
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Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
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Кристина Орбакайте поддержала Галкина в его конфликте с Малаховым

Обновлено в 05:06
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
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Серпуховские врачи приняли роды у пациентки с редчайшей патологией

Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса

Во вторник, 4 июня, защитники Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ в ответ на провокационные обстрелы.
Обновлено в 02:51
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Мединский похвалил авторов фильма «Донбасс. Окраина»

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Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
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Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом

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Девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сорвавшемся лифте и выжила

Обновлено в 04:27
Экономика

В России стали меньше производить заменители сыра

Параллельно упало производство так называемых сырных продуктов — содержащих молоко и произведенных по технологии сыра, но в которых часть молочного жира заменена другими компонентами, прежде всего растительными жирами.
Обновлено в 03:03
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета привезли сегодня, 5 июня, на площадку Петербургского международного экономического форума.
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Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Обновлено вчера в 00:44
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод

Обновлено в 05:43
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Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
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Претендентов на пост мэра осталось шестеро

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
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Происшествия

Следствие закрыло дело об обвинении Роналду в изнасиловании

Обновлено вчера в 21:36
Политика

В Челябинской области назначили нового главу УФСБ

С 2014 по 2016 год был первым заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области, а затем руководителем УФСБ России по Пензенской области, сообщает пресс-служба челябинского управления ФСБ.
Обновлено в 04:35
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