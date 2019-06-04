Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды за 2018 годИнтерфакс вчера в 09:24

Акционеры НК "Роснефть" на годовом собрании во вторник утвердили дивиденды в размере 11,33 рублей на акцию, передает корреспондент "Интерфакса". Учитывая дивиденды по итогам I полугодия 2018 года в размере 14,58 руб. на акцию, суммарная выплата на акцию за 2018 год составит 25,91 руб.

Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды за 2018 год

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