Экономика
Акционеры «Полюса» размещают акции почти на $400 млнВедомости 14:31
Владелец 82,44% акций российского золотодобывающего «Полюса» – Polyus Gold International Саида Керимова, сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в среду вечером начала ускоренный сбор заявок для продажи на Московской бирже примерно 3,5%, говорится в сообщении компании.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Армия и оружие
Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже "одной ногой" в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Чувашии
В чувашском Новочебоксарске устанавливаются обстоятельства гибели двух детей при пожаре в жилом доме.
Обновлено в 17:01
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Футбол
Черышев помог «Валенсии» одержать победу над «Реалом» в матче чемпионата Испании по футболу
В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» на своём поле обыграла «Реал» со счётом 2:0.
Обновлено в 17:27
Политика
Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике
Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Приставы задержали трех слушателей, которые пришли в суд поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова
В Головинском районном суде Москвы судебные приставы задержали трех слушателей, которые пришли на заседание по продлению ареста аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на корреспондента Sota.Vision Федора Худокормова и очевидцев.
Обновлено в 12:37
Наука
Алгоритм разработал первый искусственный геном
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»
В параллельной встрече «Интер» разгромил «Дженоа» со счетом 4:0. Победу команде из Милана принесли дубль Роберто Гальярдини, а также голы Мауро Икарди (пенальти) и Ивана Перишича.
Обновлено в 17:10
Общество
В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире
К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
Обновлено в 16:01
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 12:20
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Общество
NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками
Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.
Обновлено в 09:40
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено в 08:00
Политика
ЦИК Украины не может огласить результаты выборов из-за одного участка
Один участок в Киевской области не передал Центральной избирательной комиссии Украины данные протокола в электронном виде о результатах голосования.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Авто
Путин откроет завод Mercedes-Benz
Сегодня, 3 апреля, состоится открытие завода немецкого автобренда в Подмосковье. Строительство началось летом 2017 года.
Обновлено в 03:47
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Кино
Предпродажи билетов на «Мстители: Финал» обошли «Звездные войны»
Меньше, чем за полдня, в 4 раза превзошли продажи «Аквамена» (2018 год) от DC, и в целом заняли первую позицию по продажам билетов за сутки, обойдя «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год).
Обновлено в 04:30
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено в 08:35
Наука
Ученые выяснили, как оральный секс связан с выкидышами
Обновлено в 11:13
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35