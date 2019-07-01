Экономика

Акционеры НКХП утвердили дивиденды за 2018 годFinam.Ru вчера в 09:00

Акционеры НКХП на годовом общем собрании приняли решение утвердить дивиденды по итогам 2018 года в размере 6,96 рубля на акцию, сообщается в материалах эмитента.
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Акционеры ТГК-2 отказались от дивидендов за 2018 год

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
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Из России в Грузию сбежала полковник полиции

Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".
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Общество

Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы

Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
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Путин поручил изучить практику нарушений медиками оборота наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и МВД проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков.
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14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
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В России теперь продаются паломнические туры на могилу Юлии Началовой

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«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
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В России у Toyota Hilux появилась новая топовая версия

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива

Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Грузия до конца года потеряет миллион туристов из России и прибыль в два миллиарда лари (около 710 миллионов долларов), заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью Первому каналу.
Обновлено в 09:44
Политика

ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму

Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41
Единоборства

Нурмагомедов назвал самый важный бой в карьере

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает поединок с ирландским бойцом Конором Макгрегором самым важным в своей карьере.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Интернет

«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»

«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а интерактивные ответы («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Обновлено в 08:10
Общество

В Германии оштрафовали Facebook на два миллиона евро

В 2017 году в Германии был принят закон о защите сети, который обязывает соцсети удалять оскорбительные посты и призывы к насилию в интернете в течение 24 часов, реагировать на жалобы пользователей в течение 48 часов, в сложных случаях на принятие решения и удаление публикации дается семь дней.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

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В эфире нового выпуска программы «Судьба человека» телеведущий решился на откровенное признание — он набрал вес из-за длительного курса лечения.
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Отец Неймара опроверг информацию о переходе игрока в «Барсу»

Отец и агент форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара опроврег информацию о трансфере сына, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 05:22
Общество

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21
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Ксения Собчак и Максим Виторган проводят отпуск вместе с сыном

В своем микроблоге Максим Виторган разместил видеоролик, где Ксения Собчак вместе с малышом катается на детской горке.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского

"Прибывшие полицейские застали нападавшего на месте происшествия и пресекли его противоправные действия", – говорится в сообщении следователей.
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Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
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Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
Обновлено в 05:17
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
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Футбол

Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины

Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Наука

Гипотеза песочных часов оказалась верна для отдельных органов млекопитающих

Результаты исследования, опубликованного в Nature, согласуются с гипотезой песочных часов, проверенной ранее на целых эмбрионах.
Обновлено в 08:11
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