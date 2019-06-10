Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости 09:04
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Полковника Захарченко отправили в колонию на 13 лет
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире родственников которого нашли более 8,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Космос
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»
Ранее «Ангару» заказывали министерство обороны для запусков военных спутников и дочерняя компания Центра Хруничева для выведения южнокорейского космического аппарата.
Обновлено в 08:55
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
Обновлено в 10:00
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество
Канада запретит одноразовый пластик к 2021 году
Канада намерена ввести запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в понедельник.
Обновлено в 10:46
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Футбол
Облак хочет покинуть «Атлетико» и перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вратарь «Атлетико» Ян Облак хочет этим летом покинуть мадридский клуб.
Обновлено в 09:50
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Погром в редакции «Сноба» попал на видео
Погром в редакции сноба попал на видео, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:47
Футбол
Пустовойтова назначена главным арбитром на матч женского чемпионата мира
Российский арбитр Анастасия Пустовойтова рассудит встречу группы А женского чемпионата мира по футболу между Нигерией и Корей.
Обновлено в 09:37
Политика
Москалькова сообщила Путину о деле Голунова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 08:21
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Происшествия
«Дождь» направил правоохранителям запросы по делу Голунова
Телеканал «Дождь» в понедельник направил запросы в МВД РФ, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве относительно задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море
В Национальном центре управления обороной заявили, что ВМФ следит за учениями НАТО, которые начались в Балтийском море.
Обновлено в 09:48
Экономика
Трейдер Total подал против Антипинского НПЗ иск почти на 1 млрд руб
Суть исковых требований в картотеке арбитражных дел не раскрывается, сообщается лишь, что сумма иска составляет свыше 911,4 млн руб. Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году.
Обновлено в 10:06
Политика
Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова
Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»
Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07