Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости 09:04

Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год

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