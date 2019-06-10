Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости вчера в 09:04
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Акционеры «Северстали» одобрили дивиденды за I квартал на уровне 35,43 руб. на акцию
Интерфаксвчера в 09:42
«Норникель» выплатит за 2018 год 125,4 млрд руб. дивидендов, 792,52 руб. на акцию
Финмаркетвчера в 06:57
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 00:09, Ашберн
Происшествия
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин — год и шесть месяцев.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Стали известны регионы России с самым высоким ростом зарплат
Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Со среды вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Обновлено вчера в 23:32
Культура
Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц
Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Аномально жаркая погода ожидается в Москве во вторник, 11 июня
Ранее специалисты сообщили, какие дни текущей недели будут самыми жаркими. Во вторник и в среду воздух прогреется до 30 градусов.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
В России сделали самый крутой вездеход в мире
Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено вчера в 15:40
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил счет в финальной серии НБА
Матч, прошедший на стадионе «Скотиабанк-Арена», завершился победой гостей со счетом 106:105.
Обновлено вчера в 23:38
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Новосибирской области подросток переплывал реку и утонул
Сообщается, что подросток совершил попытку переплыть реку и утонул. Инцидент произошел минувшим вечером, 10 июня.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово
Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено вчера в 14:10
Космос
Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Обновлено вчера в 01:34
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Порошенко отрицает блокаду Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Кино
Дмитрий Нагиев сыграет главную роль в новой экранизации «12 стульев»
Дмитрий Нагиев сыграет главную роль в новой экранизации "12 стульев" "Мосфильм" начал работать над новой экранизацией "12 стульев" по роману Ильфа и Петрова.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова
Евгений Фельдман для "Медузы" (CC BY 4.0) Генеральная прокуратура РФ истребовала у полиции уголовное дело корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Российский мотоблогер Артем Болдырев, автор YouTube-канала Moto nexus, погиб в ДТП на 69-м километре трассы М-4 "Дон" в Московской области.
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию
Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
Сборная Сербии нанесла крупное поражение команде Литвы
Состоялись два матча отборочного турнира в группе В. Сборная Сербии с результатом 4:1 разгромила команду Литвы.
Обновлено вчера в 17:02
Интернет
«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы
В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Мошенница похитила у жителей Бурятии 46 млн рублей
В целом мошенница похитила у десяти человек более 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05