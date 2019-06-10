Экономика

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости вчера в 09:04

Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Акционер «Верхнебаканского цемзавода» решил не платить дивиденды

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Акционеры Северского трубного завода решили не распределять прибыль за 2018 год

ТАССвчера в 08:50

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год

РИА Новостивчера в 09:04

Тихорецкий машзавод не будет выплачивать дивиденды и распределять чистую прибыль за 2018г

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Акционеры завода «Красный якорь» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год

Ньюс-ННвчера в 10:27

Акционеры «Мостотреста» отказались от дивидендов

Finam.Ruвчера в 08:59

«Газпром», Wintershall и OMV получат 1,8 млрд руб. дивидендов от «Севернефтегазпрома»

Финмаркет08 июня в 08:28
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
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Китайский авианосец прошел между японскими островами

Министерство обороны Японии уже анализирует информацию о действиях китайского авианосца.
Обновлено в 03:15
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

Обновлено в 03:55
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Массовую драку школьников со стрельбой в Чечне проверяет СК

Обновлено в 04:31
Происшествия

Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье

Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Авто

Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Космос

Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено вчера в 15:41
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45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини

Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Политика

Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео

Опубликовано видео сноса ночью указателей Чечни в Дагестане.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено вчера в 06:38
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Наука

В Канаде нашли растение, поедающее саламандр

Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено вчера в 02:33
Политика

Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»

5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Энергетика

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 03:14
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты

Туннель, который, возможно, ведёт к Янтарной комнате, обнаружен в поселении Мамерки (Польша), передаёт RMF FM.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35

Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты

Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:30
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Участник шоу «Голос» найден мертвым

Обновлено в 04:19
Спорт

В составе женской сборной России произошли изменения

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу произвел изменения в составе национальной команды перед стартом четвертого этапа Лиги наций.
Обновлено в 03:52
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
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В России упали цены на УАЗ «Профи»

Обновлено в 03:03
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