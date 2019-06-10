Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости 09:04
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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«Красный якорь» направит основную часть прибыли на модернизацию производства
Коммерсантъ Нижний Новгород10:00
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным
В результате Богомолову пришлось публично извиниться перед бизнесвумен и её мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 05:53
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Политика
Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера
22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Тимошенко предложила партии Зеленского объединиться в коалицию в Раде
«Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами, и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное — сделать все, чтобы этот план стал реальностью»,— заявила госпожа Тимошенко на съезде партии (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Обновлено в 09:14
Происшествия
ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура приступили к проверке материалов по делу журналиста "Медуза" Ивана Голунова, передает РИА "Новости" .
Обновлено в 09:45
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено в 02:44
Общество
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним
Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Обновлено в 02:55
Общество
Журналисты планируют в День России провести марш в поддержку Голунова
Группа журналистов и активистов объявила о планах 12 июня, в День России, провести в Москве марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В анализах Голунова не нашли наркотиков
Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.
Обновлено в 04:29
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Обновлено в 08:24
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово
Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:52
Политика
Путин сменил посла России в Сербии
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Сербии Александра Боцана-Харченко.
Обновлено в 11:11
Экономика
Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%
Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Обновлено в 10:54