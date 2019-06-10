Экономика

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости 09:04

Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Акционеры «Северстали» одобрили дивиденды за I квартал на уровне 35,43 руб. на акцию

Интерфакс09:42

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год

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«Красный якорь» направит основную часть прибыли на модернизацию производства

Коммерсантъ Нижний Новгород10:00

Акционеры завода «Красный якорь» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год

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«Норильский никель» резко увеличит выплаты акционерам

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Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды уже по итогам 2018 года

Properm.ru06:24

«Тагмет» не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

MetalTorg.ru08 июня в 08:48
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Главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева освободили по УДО

Обновлено в 10:44
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Футбол

Камболов рассказал, за что благодарен «Рубину»

Футболист поблагодарил «Рубин», который заставил игрока поверить в себя после нескольких непростых лет, и благодаря которому он вновь получил шанс играть в премьер-лиге, а затем и в сборной России.
Обновлено в 09:56
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
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У Бари Алибасова начались осложнения

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Футбол

Свадьба тренера «Зенита» Семака состоится после матча со «Спартаком»

Обновлено в 05:59
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Политика

Глава белорусского МВД ушел в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии

Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

Обновлено в 05:28
Происшествия

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:59
Наука

Нарушающий законы физики двигатель проверят в Германии

История науки знает тысячи проектов различных как вечных, так и невозможных двигателей, которые не проходили проверку множественными экспериментами.
Обновлено 07 июня в 00:18
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Политика

Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее

По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Пропавшего под Саратовом мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Мать ребенка обратилась в полицию. А ночью 9 июня дядя мальчика обратил внимание на старый холодильник «Зил» в сарае.
Обновлено в 10:31
Кино

СМИ: Netflix продлил мультсериал «Любовь, смерть и роботы» на второй сезон

К работе над продолжением продюсеры привлекли поставщицу Дженнифер Ю, известную по второй и третьей части анимационных фильмов «Кунг-фу Панда».
Обновлено в 12:25
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков

Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Футбол

Руководство «Урала» увеличило бюджет клуба

Бюджет «Урала» на следующий сезон будет увеличен.
Обновлено в 10:58
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено в 03:42
Футбол

Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»

Обновлено в 12:36
Финансы

Российский фондовый рынок установил новый рекорд

Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Политика

Глава правительства Астраханской области ушел в отставку

Распоряжение об увольнении по собственному желанию исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Расула Султанова подписал сегодня врио губернатора региона Игорь Бабушкин, говорится в сообщении на сайте администрации области.
Обновлено в 04:31
Политика

ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана

Обновлено в 12:24
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»

Опрошенные журналистами эксперты отмечают дороговизну этих танков — один «Оплот», по подсчетам специалистов, обойдется в сумму, на которую можно модернизировать шесть Т-64.
Обновлено в 11:45
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