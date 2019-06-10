Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости 09:04
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Красный якорь» направит основную часть прибыли на модернизацию производства
Коммерсантъ Нижний Новгород10:00
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Футбол
Камболов рассказал, за что благодарен «Рубину»
Футболист поблагодарил «Рубин», который заставил игрока поверить в себя после нескольких непростых лет, и благодаря которому он вновь получил шанс играть в премьер-лиге, а затем и в сборной России.
Обновлено в 09:56
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 02:25
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Политика
Глава белорусского МВД ушел в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:59
Наука
Нарушающий законы физики двигатель проверят в Германии
История науки знает тысячи проектов различных как вечных, так и невозможных двигателей, которые не проходили проверку множественными экспериментами.
Обновлено 07 июня в 00:18
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее
По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Пропавшего под Саратовом мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
Мать ребенка обратилась в полицию. А ночью 9 июня дядя мальчика обратил внимание на старый холодильник «Зил» в сарае.
Обновлено в 10:31
Кино
СМИ: Netflix продлил мультсериал «Любовь, смерть и роботы» на второй сезон
К работе над продолжением продюсеры привлекли поставщицу Дженнифер Ю, известную по второй и третьей части анимационных фильмов «Кунг-фу Панда».
Обновлено в 12:25
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков
Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Футбол
Руководство «Урала» увеличило бюджет клуба
Бюджет «Урала» на следующий сезон будет увеличен.
Обновлено в 10:58
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 03:42
Футбол
Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»
Обновлено в 12:36
Финансы
Российский фондовый рынок установил новый рекорд
Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Политика
Глава правительства Астраханской области ушел в отставку
Распоряжение об увольнении по собственному желанию исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Расула Султанова подписал сегодня врио губернатора региона Игорь Бабушкин, говорится в сообщении на сайте администрации области.
Обновлено в 04:31
Политика
ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана
Обновлено в 12:24
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»
Опрошенные журналистами эксперты отмечают дороговизну этих танков — один «Оплот», по подсчетам специалистов, обойдется в сумму, на которую можно модернизировать шесть Т-64.
Обновлено в 11:45