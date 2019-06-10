Экономика

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости вчера в 09:04

Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Акционеры «Северстали» одобрили дивиденды за I квартал на уровне 35,43 руб. на акцию

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«Норникель» выплатит акционерам $3,7 миллиарда за 2018 год

Вести.Финансвчера в 09:05

Акционеры Северского трубного завода решили не распределять прибыль за 2018 год

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Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год

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«Норильский никель» резко увеличит выплаты акционерам

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«Норникель» выплатит за 2018 год 125,4 млрд руб. дивидендов, 792,52 руб. на акцию

Финмаркетвчера в 06:57

ТГК-1 увеличит дивиденды за 2018г на 31,6%

Интерфакс - Россиявчера в 09:03
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Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

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На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
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Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.
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Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

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«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС

По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.
Обновлено вчера в 17:17
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Мамаев назвал дату своего освобождения

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Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
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Космическая станция Orion Span доступна для бронирований

Orion Span, космический стартап, базирующийся в Хьюстоне (США), готовится принять гостей на станцию Аврора в 2022 году.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца

Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Кино

Warner Bros. снимет спин-офф «Дюны» Дени Вильнева о женском ордене

Кинокомпания Warner Bros. начала работу над спин-оффом фильма «Дюна» Дени Вильнева о женском ордене Бене Гессерит, сообщает издание Variety.
Обновлено в 01:46
Политика

Украинские шахтеры перекрыли трассу на Польшу

Горняки шести шахт, которые входят в ГП «Львовуголь» (Украина), перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96 % голосов избирателей, заявила в понедельник член ЦИК Ляззат Сулеймен.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено вчера в 14:17
Экономика

Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты

По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил во вторник РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 01:37
Здоровье

С праздником, дорогие врачи, медсестры, санитарки и другие работники отрасли!

От всего сердца поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.
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«Голден Стэйт» сократил отставание от «Торонто» в финальной серии

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:25
Интернет

«Яндекс» выйдет в модный «Слой» дополненной реальности

Российская интернет-компания «Яндекс» планирует вскоре запустить сервис «Слой», который использует технологии дополненной реальности (AR, augmented reality), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекс.Дзена».
Обновлено в 01:35
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено вчера в 04:44
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Челябинской области

Выпускникам челябинских школ есть чем похвастаться В Челябинской области озвучили первые результаты Единого государственного экзамена.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ

Российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 01:43
Общество

Количество кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено 09 июня в 17:00
Общество

С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу

Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России

Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Общество

Опрос: большинство компаний в России не стимулирует сотрудников к занятию спортом

Порядка 64% опрошенных россиян заявили, что компании-работодатели не предпринимают каких-либо мер для стимулирования сотрудников к занятию спортом, в 16% случаев работодатели проводят спортивные мероприятия для сотрудников, в 12% - предоставляют скидки на занятия в спортивных клубах.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
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