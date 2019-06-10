Экономика

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости 09:04

Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Акционеры «Северстали» одобрили дивиденды за I квартал на уровне 35,43 руб. на акцию

Интерфакс09:42

«Норникель» выплатит акционерам $3,7 миллиарда за 2018 год

Вести.Финанс09:05

«Норникель» выплатит за 2018 год 125,4 млрд руб. дивидендов, 792,52 руб. на акцию

Финмаркет06:57

Акционеры Северского трубного завода решили не распределять прибыль за 2018 год

ТАСС08:50

«Норильский никель» резко увеличит выплаты акционерам

Ведомости07:02

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год

РИА Новости09:04

ТГК-1 увеличит дивиденды за 2018г на 31,6%

Интерфакс - Россия09:03
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество

Работы по созданию петербургского центра искусственного интеллекта начнутся в 2019 году

Работы по созданию первого Национального центра промышленного искусственного интеллекта в Петербурге, меморандум о создании которого был подписан на площадке ПМЭФ-2019, начнут до конца текущего года.
Обновлено в 13:22
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия

Переход в офлайн: как развивается кампания в поддержку Ивана Голунова

Арест журналиста Александра Голунова продолжает оставаться главной темой последних дней, а кампания в его поддержку сегодня получила новый импульс и всерьез вышла за пределы интернета.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Небольшой самолет упал в Калифорнии

Обновлено в 17:24
Политика

Названы 10 кандидатов на пост премьера Великобритании

Консервативная партия Великобритании официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 16:15
Общество

Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца

Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 20:56
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Музыка

Российские оперные певцы выступили с концертом ко Дню России в Вене

Концерт с участием российских оперных певцов состоялся в понедельник в венском филармоническом обществе Musikverein.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА

Баскетболистов «Химок» обокрали прямо во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА, пишет 10 июня «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 17:05
Авто

В России сделали самый крутой вездеход в мире

Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал

В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Известный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

Обновлено в 21:19
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.
Обновлено в 12:15
Политика

Замгоссекретаря США встретится с послом РФ

Замгоссекретаря Соединённых Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл встретится 11 июня с послом РФ Анатолием Антоновым, говорится в ежедневном расписании встреч госдепа.
Обновлено в 21:24
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Финансы

Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб

Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб. В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года.
Обновлено в 21:05
Общество

Правила выезда детей за рубеж изменятся

Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Обновлено в 15:04
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Политика

Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США

Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество

Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое

В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38
Гаджеты

В смартфонах Android нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
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