Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости 09:04
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество
Работы по созданию петербургского центра искусственного интеллекта начнутся в 2019 году
Работы по созданию первого Национального центра промышленного искусственного интеллекта в Петербурге, меморандум о создании которого был подписан на площадке ПМЭФ-2019, начнут до конца текущего года.
Обновлено в 13:22
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия
Переход в офлайн: как развивается кампания в поддержку Ивана Голунова
Арест журналиста Александра Голунова продолжает оставаться главной темой последних дней, а кампания в его поддержку сегодня получила новый импульс и всерьез вышла за пределы интернета.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Небольшой самолет упал в Калифорнии
Обновлено в 17:24
Политика
Названы 10 кандидатов на пост премьера Великобритании
Консервативная партия Великобритании официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 16:15
Общество
Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца
Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 20:56
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Музыка
Российские оперные певцы выступили с концертом ко Дню России в Вене
Концерт с участием российских оперных певцов состоялся в понедельник в венском филармоническом обществе Musikverein.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА
Баскетболистов «Химок» обокрали прямо во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА, пишет 10 июня «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 17:05
Авто
В России сделали самый крутой вездеход в мире
Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал
В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Известный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Обновлено в 21:19
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.
Обновлено в 12:15
Политика
Замгоссекретаря США встретится с послом РФ
Замгоссекретаря Соединённых Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл встретится 11 июня с послом РФ Анатолием Антоновым, говорится в ежедневном расписании встреч госдепа.
Обновлено в 21:24
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Финансы
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб
Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб. В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года.
Обновлено в 21:05
Общество
Правила выезда детей за рубеж изменятся
Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Обновлено в 15:04
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество
Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое
В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38
Гаджеты
В смартфонах Android нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50