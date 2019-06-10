Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости вчера в 09:04

Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год

Происшествия МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.

Происшествия Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из искусственной комы Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Здоровье Врач из Хабаровска вошла в тройку лучших в России Хабаровчанка Татьяна Соломенко вошла в тройку призёров как лучший молодой специалист СПИД центра на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции".

Футбол Украина вышла в финал чемпионата мира U20 В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.

Политика В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.

Финансы Акции Сбербанка подешевели на 5% Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.

Футбол Стали известны составы сборных России и Кипра Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.

Экономика Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Политика Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.

Армия и оружие Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустили на воду в Зеленодольске В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия». Это уже восьмой фрегат проекта «Буян-М», передает ОТР.

Наука В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.

Гаджеты Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.

Политика Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.

Гаджеты Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.

Кино Банджо и Казуи появятся в Super Smash Bros Ultimate Nintendo представила двух новых героев для файтинга Super Smash Bros.

Политика Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы.