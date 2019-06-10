Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости вчера в 09:04
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Тихорецкий машзавод не будет выплачивать дивиденды и распределять чистую прибыль за 2018г
Интерфакс - Россиявчера в 08:13
Акционеры «Ингосстраха» одобрили увеличение уставного капитала до 27,5 млрд р
Агентство страховых новостей07:24
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Политика
Начальник антинаркотического отдела УВД ЗАО заявил, что не знает об отстранении
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 12:21
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Врач из Хабаровска вошла в тройку лучших в России
Хабаровчанка Татьяна Соломенко вошла в тройку призёров как лучший молодой специалист СПИД центра на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции".
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате
По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено в 08:40
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Финансы
Акции Сбербанка подешевели на 5%
Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.
Обновлено в 05:00
Футбол
Стали известны составы сборных России и Кипра
Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Политика
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей
Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустили на воду в Зеленодольске
В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия». Это уже восьмой фрегат проекта «Буян-М», передает ОТР.
Обновлено в 13:43
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Гаджеты
Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X
Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым
Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Гаджеты
Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Футбол
«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро
Обновлено вчера в 09:35
Кино
Банджо и Казуи появятся в Super Smash Bros Ultimate
Nintendo представила двух новых героев для файтинга Super Smash Bros.
Обновлено в 13:17
Политика
Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями
Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы.
Обновлено в 13:33
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35