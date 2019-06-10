Экономика

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 годРИА Новости вчера в 09:04

Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
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Тихорецкий машзавод не будет выплачивать дивиденды и распределять чистую прибыль за 2018г

Интерфакс - Россиявчера в 08:13

Акционеры «Ингосстраха» одобрили увеличение уставного капитала до 27,5 млрд р

Агентство страховых новостей07:24

Акционеры завода «Красный якорь» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год

Ньюс-ННвчера в 10:27

Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год

РИА Новостивчера в 09:04

Акционеры Северского трубного завода решили не распределять прибыль за 2018 год

ТАССвчера в 08:50

Акционеры «Ингосстраха» решили не выплачивать дивиденды и увеличить уставный капитал

Банки.ру07:49

Акционеры «Мостотреста» отказались от дивидендов

Finam.Ruвчера в 08:59
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия

МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Матвиенко раскритиковала полицейских за задержание Голунова

Обновлено в 09:07
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Политика

Начальник антинаркотического отдела УВД ЗАО заявил, что не знает об отстранении

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 12:21
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Здоровье

Врач из Хабаровска вошла в тройку лучших в России

Хабаровчанка Татьяна Соломенко вошла в тройку призёров как лучший молодой специалист СПИД центра на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции".
Обновлено в 04:30
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Происшествия

В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате

По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено в 08:40
Футбол

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Финансы

Акции Сбербанка подешевели на 5%

Вслед за бумагами Сбербанка снижается и индекс Мосбиржи, накануне переписавший исторический максимум, – 2746,8 пункта (п.). К 11.00 мск вторника он потерял 0,48%, достигнув 2729,47 п. Доля обыкновенных акций Сбербанка в индексе – 15,04%, префы «весят» еще 1,28%.
Обновлено в 05:00
Футбол

Стали известны составы сборных России и Кипра

Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Политика

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустили на воду в Зеленодольске

В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия». Это уже восьмой фрегат проекта «Буян-М», передает ОТР.
Обновлено в 13:43
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет

В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

Обновлено в 09:16
Гаджеты

Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X

Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым

Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Гаджеты

Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Футбол

«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро

Обновлено вчера в 09:35
Кино

Банджо и Казуи появятся в Super Smash Bros Ultimate

Nintendo представила двух новых героев для файтинга Super Smash Bros.
Обновлено в 13:17
Политика

Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями

Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы.
Обновлено в 13:33
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
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